兩岸服貿推進會 北京台辦主任：為台資企業提供最好服務

「2025年中國國際服務貿易交易會」（服貿會）10日在北京開幕，11日下午召開「第3屆兩岸服務貿易推進會」，北京市台辦主任霍光鋒說，在當前巨大的不確性下，大陸是社會最安定、經濟最繁榮、營商環境最優的地區，能為台資企業在大陸、在北京發展提供最好的服務。

今年的服貿會10日在北京首鋼國際會展中心開幕，並於「省區市及港澳台展區」設立台灣形象展，邀請大陸全國台企聯和36家台企共同參展，展區面積為200平方公尺，並設有直播間、輔導台商線上交易推廣等。

在推動台商參與大陸服貿會方面，11日下午，北京市台協、北京市台辦等共同主辦「第3屆兩岸服務貿易推進會」，邀請台商、專家學者分享自身服務貿易經驗，並安排3場涉及台商的產品發布及簽約儀式，為寶健（中國）有限公司進行具有抗衰老功能的新產品沛麗芬露發布、雲南山天生物與台灣植森生技有限公司進行技術合作簽約、台企北京同創世紀管理顧問有限公司與北京海淀區文旅集團進行戰略合作。

北京市台辦主任霍光峰表示，兩岸服務貿易推進會，是在前幾年舉辦台商投資北京政策推介會的基礎上，於今年固化成兩岸服務貿易推進會，未來將延續舉辦。他接著列舉，兩岸科創中心、頂新、劉家宴、呷哺呷哺、寶島眼鏡、捷安特等台資企業參與服貿會情況表示，為兩岸經貿科技的交流及下一步合作前景感到無比信心。

霍光峰接著說，當前世界並不太平，俄烏戰爭尚未結束、巴以局勢擴大、美國揮舞關稅大棒等，大陸是社會最安定、經濟最繁榮、營商環境最優的地區，能為台資企業在大陸、在北京發展提供最好的服務。

他並指，中共九三閱兵不是為了戰爭，是為了銘記歷史、緬懷先烈，珍愛和平。他喊話，這與今天會議主題「服務融合發展，共享民族未來」相呼應，每一個人要做好手上的工作，完成好自己的責任，共同把握住大陸的發展大勢。

北京市台協會長陳文錧說，北京台協的宗旨，是搭建台胞台企與大陸政府部門間的溝通橋梁，維護台胞台企的合法權益，推動兩岸經濟深度交流與務實合作，助力兩岸關係和平發展。他表示，兩岸企業界要把握時代機遇，深化合作，實現共贏發展。