A股漲卻現減持潮 折射出複雜市場心態

今年以來A股三大指數集體大漲，個別股票股價衝上歷史新高，但近期出現減持潮，9月前6個交易日已有近130家上市公司發布股東減持計畫的預披露公告，較去年同期增逾一倍。部分減持顯示公司業績增長乏力與股價上漲的背離。

綜合環球網、財聯社近日報導，據統計，在9月前6個交易日已有近130家A股上市公司發布股東減持計畫的預披露公告，而去年同期只有50多家，即今年增幅逾一倍。

減持公告所涉的公司主要集中於備受市場追捧的幾個「明星賽道」，包括先進製造產業鏈，如汽車零部件供應商；以及科技、媒體及通訊產業鏈，如以人工智慧和大數據為核心業務的公司等。

報導形容，面對洶湧的減持潮，各家股東給出的理由和背後動機都不盡相同，折射出複雜的市場心態。

有的減持理由頗為新穎，引發市場熱議。例如金融訊息服務企業同花順，自去年以來股價最高漲幅接近300%。其控股股東、董事長易崢在減持公告中稱，「減持理由是讓渡市場參與機會」，這說法引起投資者熱議。

更多公司的減持背後，反映出業績增長乏力與股價上漲的背離。以跨界新能源的星帥爾為例，公司今年股價累計漲幅超過30%，但其2024年營收與淨利潤卻雙雙下滑近30%。雖然今年上半年業績看似轉好，但其太陽能組件業務的毛利率僅為5.92%，傳統主業家電零部件的營收仍在萎縮。這種缺乏堅實基本面支撐的股價上漲，往往更容易引發股東減持。

對於A股一方面出現市場對中期行情看好，另一方面卻是股東密集減持的鮮明反差，分析人士認為，短期內密集減持可能會對相關個股的股價造成一定壓力，尤其是在市場情緒敏感時期。投資者應理性看待，區分是純粹的套現行為，還是對公司「基本面不看好」的訊號。

分析人士又表示，對於投資者而言，應深入分析公司的基本面、減持股東的身分、減持比例以及減持理由，綜合判斷其對公司長期價值的影響。

不過，報導也表示，部分股東展現出對公司未來發展的信心，選擇不動甚至提前終止減持計畫。