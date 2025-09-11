快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

星巴克中國出售進入最後階段 紅杉等4機構入圍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
星巴克已將博裕資本、紅杉中國等4家機構列為中國業務出售的最終候選方，收購案已進入最後階段。路透
星巴克已將博裕資本、紅杉中國等4家機構列為中國業務出售的最終候選方，收購案已進入最後階段。路透

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒11日報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等4家機構列為中國業務出售的最終候選方，收購案已進入最後階段。

《科創板日報》報導指出，星巴克已將博裕資本、凱雷集團、EQT與紅杉中國列為中國業務出售的最終候選方。目前談判已進入最後一輪，預計在10月底前敲定結果。《封面新聞》報導，紅杉中國方面已證實該公司入圍最後階段。

據稱，星巴克正洽商出售星巴克中國70%股份，其餘股權將由多家買家分攤，每家持有不到30%的股權。這意味著，星巴克依舊是星巴克中國的大股東。

彭博8月初報導，包含博裕資本、凱雷投資集團、殷拓、方源資本、KKR、高瓴和春華資本在內的一些私募股權公司，以及科技巨頭騰訊和京東等10多家公司入圍第2輪投資名單。

界面新聞指出，此前，高瓴、凱雷等資方在參與星巴克中國股權競購時，給出的企業估值約為50至60億美元（約合台幣356億元至427億元）。

在7月底召開的2025年第3季度財報電話會上，星巴克董事長兼CEO倪睿安（Brian Niccol）曾表示，超過20家機構對星巴克中國業務感興趣，「我們對中國市場的信心與承諾不變，並希望保留中國業務相當比例的股權。」

7月29日，星巴克發布2025財年第3季度（截至2025年6月29日）財報，大陸市場營收增長8%至7.9億美元（約台幣235億元），同店銷售額上漲2%，但是平均客單價下降4%。截至3季度末，星巴克在大陸門市數量為7,828家，新開70家門市，新進入17個縣級市場。

台幣 星巴克 中國市場

