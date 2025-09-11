快訊

韓媒：南韓前總統盧泰愚之子盧載憲 獲提名韓駐陸大使

聯合報／ 大陸中心／即時報導
南韓前總統盧泰愚之子、東亞文化中心院長盧載憲有望成為南韓駐陸大使。圖為2024年8月4日，盧載憲在首爾舉行的「文明的故事」中韓青年交流會活動上致詞。（新華社資料照）
南韓前總統盧泰愚之子、東亞文化中心院長盧載憲有望成為南韓駐陸大使。圖為2024年8月4日，盧載憲在首爾舉行的「文明的故事」中韓青年交流會活動上致詞。（新華社資料照）

韓聯社11日報導，稱南韓政府高官接受電話採訪時透露，已故前總統盧泰愚之子、南韓「東亞文化中心」理事長盧載憲，獲得南韓現任政府首任駐陸大使提名「幾成定局」，相關工作流程進行中。

報導指，盧泰愚在擔任總統期間（1988年至1993年）推動「北方政策」，積極謀求與社會主義國家關係破冰，並在1992年與中共建交。8月19日，大陸駐韓大使戴兵祭拜盧泰愚之墓，還表示「中方願同韓方一道，堅守建交初心」。

至於盧泰愚的兒子盧載憲，2016年曾任成都市國際顧問團顧問，報導指他「為推動韓中交流積極開展各種活動」，8月時也作為總統特使團成員成員訪問中國大陸。

先前戴兵前往祭拜時，盧載憲也一併陪同。

報導引述南韓執政陣營人士表示，盧載憲「對中國的了解超乎想像」，政府也認為他是「推動韓中關係改善的最佳人選」。

