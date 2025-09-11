韓媒：南韓前總統盧泰愚之子盧載憲 獲提名韓駐陸大使

由中國科學院計算技術研究所協力創辦的民營企業「中科寒武紀科技」（以下稱寒武紀），近期在上海證券交易所上演一場有如公司名稱的「寒武紀大爆發」戲碼。 這家中國土生土長的AI晶片公司，今年8月28日盤中股價一度突破1595元、超越貴州茅台，短暫登上A股股王寶座，也被中國媒體譽為「中國版輝達」，股價年漲5倍、市值破2.2兆。

