中國車企參加慕尼黑車展創紀錄 無懼歐洲高關稅

儘管歐洲對中國車祭出高關稅，但是在剛開幕的德國慕尼黑國際車展上，中國企業共有116家參展，再創新高，成為德國外參展企業數量最多的國家。比亞迪等中國汽車品牌在歐洲的銷量持續增加。

綜合新華社、時代週報等陸媒報導，2025年德國國際汽車及智慧出行博覽會（慕尼黑國際車展）9日在慕尼黑開幕，有30多個國家和地區約750家企業參展，國際展商比例超過55%，創歷屆新高。其中，中國的汽車與零部件供應商達到116家，在國際展商中居首。

這個車展兩年舉行一次，中國展商在2023年有70家，這次成長逾6成。

中國汽車工業協會副秘書長柳燕評論：「中國企業正在全球汽車產業格局重構中贏得更多的主導權和話語權。」

報導說，中歐車企合作也在持續加深。賓士與中國自動駕駛公司Momenta合作，福斯集團與中國的小鵬汽車聯合開發產品，斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）為零跑汽車提供銷售網路等。小鵬汽車還宣布將啟用歐洲首個研發中心，作為品牌全球第9大研發中心。

中國最大汽車製造商比亞迪也現身慕尼黑國際車展。日經中文網10日報導指出，到2025年底前，比亞迪在歐洲32個國家設立1000多家專賣店，2026年將增至2000家。

英國諮詢公司JATO Dynamics的調查顯示，比亞迪今年1至6月在歐洲28個國家銷售了7萬500輛，與去年同期相比增3.1倍。7月，中國汽車整體在歐洲銷量年增1.9倍，達到5萬9363輛。

歐盟2024年10月對中國產純電動汽車，在原有的10%關稅之上，最高加徵35.3%的關稅。對比亞迪徵收了27%的高關稅。報導指出，儘管如此，中國汽車銷量仍保持增長，這是因為提高了不屬於加徵關稅對象的插電式混合動力車（PHV）的出口比重。

中國的汽車出口量在2021年超過美國，2022年超過德國，2023年超過日本。預計2025年將達到670萬輛，是德國的2倍。

港媒明報報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）9日在車展開幕致辭時提到，「全球汽車領域的競爭加劇，不單是電動汽車。來自中國和美國的競爭特別強大。」有歐洲媒體將今次車展視作歐洲與中國汽車製造商對決的平台。