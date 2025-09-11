聽新聞
0:00 / 0:00
會見英國商業貿易大臣 陸副總理何立峰：深化中英經貿合作
新華社報導，大陸國務院副總理何立峰10日會見到訪的英國商業貿易大臣凱爾（Peter Kyle）時表示，要深化中英經貿合作，推動兩國關係行穩致遠。凱爾則指，願與中方加強溝通協調，並持續深化英中貿易投資關係。
凱爾10日至11日訪問大陸，展開中英7年來首次經貿會談。雙方將舉行2018年以來首次的中英經貿聯委會（JETCO）會議，以及2022年以來首次的中英產業合作對話（ICD）。
新華社報導，何立峰10日上午在人民大會堂會見凱爾。何立峰表示，中方將繼續與英方共同努力落實大陸國家主席習近平與英國首相施凱爾達成的重要共識，推動兩國經貿合作持續穩定健康發展，實現兩國關係行穩致遠。
何立峰說，大陸堅持高水準對外開放，大力支持英國企業堅定投資大陸的信心，繼續深耕大陸市場，分享大陸超大規模市場紅利。
據報導，凱爾表示，英方高度重視對華經貿合作，願與中方加強溝通協調，並持續深化英中貿易投資關係。
英國政府官網9日發布聲明，凱爾此次訪陸，將尋求在未來5年內消除價值超過10億英鎊（約新台幣410億元）的貿易壁壘，涉及汽車、農業和專業服務領域。凱爾在聲明中表示，與世界主要經濟參與者進行認真且具有戰略性的接觸，將為英國的勞工和企業帶來好處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言