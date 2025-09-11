快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

陸前證監會主席易會滿落馬 英媒指其子易晨陽也被帶走調查

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸前證監會主席易會滿6日被官方通報落馬後，英國金融時報10日報導，易會滿之子易晨陽也已被有關部門帶走，配合調查。圖為易會滿先前在工商峰會上發言。（新華社）
大陸前證監會主席易會滿6日被官方通報落馬後，英國金融時報10日報導，易會滿之子易晨陽也已被有關部門帶走，配合調查。圖為易會滿先前在工商峰會上發言。（新華社）

大陸前證監會主席易會滿6日被官方通報落馬後，英媒指易會滿之子易晨陽據報也已被有關部門帶走，配合調查。易晨陽目前擔任中金公司投資銀行部執行總經理，被視為這家最具影響力的國有投行的新星。

英國金融時報10日報導，2名知情人士透露，最近幾周，由於對其父親的調查，易晨陽已被有關部門帶走。易會滿6日遭通報，因涉嫌嚴重違紀違法遭中共中紀委審查調查。

香港證券從業系統顯示，易晨陽2014年畢業後曾在瑞銀（UBS）短暫任職，2015年加入中金公司，並於2023年晉升至該行更高級的職位。

中金公司在科創板公開募股（IPO）中承銷了大量企業，項目規模巨大。知情人士稱，易晨陽也曾參與馬雲旗下螞蟻集團2020年370億美元IPO籌備，這項計畫在馬雲公開批評監管機構後，被大陸有關部門在最後一刻叫停。

香港星島日報指出，易會滿這次被查的原因，指向了3個「圈子」。首先是他曾任行長的「工行圈」。過去2年，中國工商銀行多名高管被查，包括曾與易會滿共事過的工行原副行長張紅力，易會滿的得力下屬、工行資產管理部原總經理顧建綱等。

其次是易會滿母校浙江銀行學校的「校友圈」，包括農業銀行資料中心原紀委書記林鵬，工行浙江分行原行長沈榮勤。

此外就是「親屬圈」，文章指，據報其兄混跡浙江金融圈，利用他的影響力參與企業融資。中金資本原董事長丁瑋早前被帶走，調查涉及1項巨額私募股權投資項目，報導稱，在中金任職的易晨陽也捲入其中。

財新網指出，上述數百億元投資項目，正是當年丁瑋在中金資本初創期時，與顧建綱等人一起謀畫。而該項目最開始，是由彼時在香港中金工作的易晨陽引薦，顧建綱後續負責具體推動。

香港 情人

延伸閱讀

真的是神仙組合！羅大佑、黃貫中、崔健三地傳奇強強聯手 這天開唱！

港人才排名 躍全球第4亞洲第1 同職位薪資高新加坡3成

北京研究推動大陸港澳共建單一自貿區

2025世界人才排名香港全球第4 登頂亞洲第一

相關新聞

美中太空角力升級！NASA禁止持美簽大陸公民參與太空計畫

美國太空總署（NASA）近日已禁止持有美國簽證的中國大陸公民參與美國太空計畫，包含數據系統訪問及會議參與皆受禁止，美中太...

大陸內需低迷 CPI轉負成長、通縮陰霾未散

大陸國家統計局昨（10）日公布，8月消費者物價指數（CPI）意外轉為負值，年跌0.4%，相較7月下跌0.4個百分點，顯示...

三個憂心 美企對陸投資信心探低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸投資環境的信心，使他...

會見英國商業貿易大臣 陸副總理何立峰：深化中英經貿合作

新華社報導，大陸國務院副總理何立峰10日會見到訪的英國商業貿易大臣凱爾（Peter Kyle）時表示，要深化中英經貿合作...

陸前證監會主席易會滿落馬 英媒指其子易晨陽也被帶走調查

大陸前證監會主席易會滿6日被官方通報落馬後，英媒指易會滿之子易晨陽據報也已被有關部門帶走，配合調查。易晨陽目前擔任中金公...

「陸版輝達」寒武紀股價年漲5倍、市值破2.2兆 陳氏兄弟如何打造AI中國夢？

由中國科學院計算技術研究所協力創辦的民營企業「中科寒武紀科技」（以下稱寒武紀），近期在上海證券交易所上演一場有如公司名稱的「寒武紀大爆發」戲碼。 這家中國土生土長的AI晶片公司，今年8月28日盤中股價一度突破1595元、超越貴州茅台，短暫登上A股股王寶座，也被中國媒體譽為「中國版輝達」，股價年漲5倍、市值破2.2兆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。