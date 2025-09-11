陸前證監會主席易會滿落馬 英媒指其子易晨陽也被帶走調查

大陸前證監會主席易會滿6日被官方通報落馬後，英媒指易會滿之子易晨陽據報也已被有關部門帶走，配合調查。易晨陽目前擔任中金公司投資銀行部執行總經理，被視為這家最具影響力的國有投行的新星。

英國金融時報10日報導，2名知情人士透露，最近幾周，由於對其父親的調查，易晨陽已被有關部門帶走。易會滿6日遭通報，因涉嫌嚴重違紀違法遭中共中紀委審查調查。

據香港證券從業系統顯示，易晨陽2014年畢業後曾在瑞銀（UBS）短暫任職，2015年加入中金公司，並於2023年晉升至該行更高級的職位。

中金公司在科創板公開募股（IPO）中承銷了大量企業，項目規模巨大。知情人士稱，易晨陽也曾參與馬雲旗下螞蟻集團2020年370億美元IPO籌備，這項計畫在馬雲公開批評監管機構後，被大陸有關部門在最後一刻叫停。

香港星島日報指出，易會滿這次被查的原因，指向了3個「圈子」。首先是他曾任行長的「工行圈」。過去2年，中國工商銀行多名高管被查，包括曾與易會滿共事過的工行原副行長張紅力，易會滿的得力下屬、工行資產管理部原總經理顧建綱等。

其次是易會滿母校浙江銀行學校的「校友圈」，包括農業銀行資料中心原紀委書記林鵬，工行浙江分行原行長沈榮勤。

此外就是「親屬圈」，文章指，據報其兄混跡浙江金融圈，利用他的影響力參與企業融資。中金資本原董事長丁瑋早前被帶走，調查涉及1項巨額私募股權投資項目，報導稱，在中金任職的易晨陽也捲入其中。

財新網指出，上述數百億元投資項目，正是當年丁瑋在中金資本初創期時，與顧建綱等人一起謀畫。而該項目最開始，是由彼時在香港中金工作的易晨陽引薦，顧建綱後續負責具體推動。