快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

美中太空角力升級！NASA禁止持美簽大陸公民參與太空計畫

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國太空總署（NASA）近日已禁止持有美國簽證的中國大陸公民參與美國太空計畫。圖為工人在清洗太空梭組裝大樓上的NASA標誌。（路透）
美國太空總署（NASA）近日已禁止持有美國簽證的中國大陸公民參與美國太空計畫。圖為工人在清洗太空梭組裝大樓上的NASA標誌。（路透）

美國太空總署（NASA）近日已禁止持有美國簽證的中國大陸公民參與美國太空計畫，包含數據系統訪問及會議參與皆受禁止，美中太空角力升級。

彭博10日引述知情人士報導上述消息。NASA發言人證實相關規範，表示NASA已對中國大陸公民實施內部限制，涵蓋設施、資料及網絡的實體和網路訪問，以確保工作安全。

NASA一向限制雇用中國大陸公民，但過去持有美國簽證的中國大陸公民仍可作為外包人員、研究生或大學科學家等身份參與NASA的研究。不過，知情人士透露，大陸公民自9月5日起被拒絕訪問NASA的數據系統，並被禁止參加與他們工作相關的線上或實體會議。

美國和中國均計畫在未來5年內開展載人登月任務。

NASA代理局長達菲（Sean Duffy）10日與媒體連線交流中表示，他絕不會讓中國的載人登月工程捷足先登。他說，「我們現在在太空競賽中位居第一。中國想在我們之前完成載人登月任務，這種情況絕對不會發生。美國過去在太空競爭中領先群雄，未來也將如此。」

大陸載人航天工程辦公室此前宣示，載人月球探測工程登月階段任務經中央政府批准啟動實施，總體目標是2030年前實現中國人登陸月球，目前各系統正按計畫開展研製建設。

NASA 美國 太空

延伸閱讀

iPhone輸了！Joeman自我狂升級　網敲碗：下次看他被開箱

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

相關新聞

美中太空角力升級！NASA禁止持美簽大陸公民參與太空計畫

美國太空總署（NASA）近日已禁止持有美國簽證的中國大陸公民參與美國太空計畫，包含數據系統訪問及會議參與皆受禁止，美中太...

大陸內需低迷 CPI轉負成長、通縮陰霾未散

大陸國家統計局昨（10）日公布，8月消費者物價指數（CPI）意外轉為負值，年跌0.4%，相較7月下跌0.4個百分點，顯示...

三個憂心 美企對陸投資信心探低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸投資環境的信心，使他...

「陸版輝達」寒武紀股價年漲5倍、市值破2.2兆 陳氏兄弟如何打造AI中國夢？

由中國科學院計算技術研究所協力創辦的民營企業「中科寒武紀科技」（以下稱寒武紀），近期在上海證券交易所上演一場有如公司名稱的「寒武紀大爆發」戲碼。 這家中國土生土長的AI晶片公司，今年8月28日盤中股價一度突破1595元、超越貴州茅台，短暫登上A股股王寶座，也被中國媒體譽為「中國版輝達」，股價年漲5倍、市值破2.2兆。

中國2024年引資創佳績

9月9日在福建廈門發布的《中國外資統計公報2025》顯示，2024年，中國大陸引資總體情況良好，實際使用外資金額1162...

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

在關稅壓力下，以及大陸內陷入激烈價格戰之際，大陸第一大汽車製造商比亞迪正加快在歐洲的布局。路透報導指出，比亞迪計畫三年內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。