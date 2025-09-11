聽新聞
美中太空角力升級！NASA禁止持美簽大陸公民參與太空計畫
美國太空總署（NASA）近日已禁止持有美國簽證的中國大陸公民參與美國太空計畫，包含數據系統訪問及會議參與皆受禁止，美中太空角力升級。
彭博10日引述知情人士報導上述消息。NASA發言人證實相關規範，表示NASA已對中國大陸公民實施內部限制，涵蓋設施、資料及網絡的實體和網路訪問，以確保工作安全。
NASA一向限制雇用中國大陸公民，但過去持有美國簽證的中國大陸公民仍可作為外包人員、研究生或大學科學家等身份參與NASA的研究。不過，知情人士透露，大陸公民自9月5日起被拒絕訪問NASA的數據系統，並被禁止參加與他們工作相關的線上或實體會議。
美國和中國均計畫在未來5年內開展載人登月任務。
NASA代理局長達菲（Sean Duffy）10日與媒體連線交流中表示，他絕不會讓中國的載人登月工程捷足先登。他說，「我們現在在太空競賽中位居第一。中國想在我們之前完成載人登月任務，這種情況絕對不會發生。美國過去在太空競爭中領先群雄，未來也將如此。」
大陸載人航天工程辦公室此前宣示，載人月球探測工程登月階段任務經中央政府批准啟動實施，總體目標是2030年前實現中國人登陸月球，目前各系統正按計畫開展研製建設。
