中國2024年引資創佳績

9月9日在福建廈門發布的《中國外資統計公報2025》顯示，2024年，中國大陸引資總體情況良好，實際使用外資金額1162.4億美元，仍保持發展中經濟體最大引資國地位；全年大陸全國新設立外商投資企業5.9萬家，同比增長9.9%。

中新社報導，當天，大陸商務部和聯合國貿易和發展會議共同舉辦跨國投資趨勢發布會，發布了《中國外資統計公報2025》以及中國雙向投資有關情況等。

根據發布會消息，截至2024年底，中國大陸吸引外資連續15年、對外投資連續12年超1000億美元，規模穩居全球前列；吸引外資和對外投資存量分別超3.6兆美元和3.1兆美元，形成中國深度參與全球產業分工格局，並為全球產供鏈穩定暢通做出積極貢獻，向好發展具備堅實基礎。

2024年，中國大陸引資地區分布愈加均衡。《中國外資統計公報2025》顯示，江蘇、上海、浙江、廣東、山東、北京等6個省市引資規模位居大陸全國前列，合計貢獻了73.4%的實際使用外資。中、西部引資規模基本平衡。

《中國外資統計公報2025》指出，2024年，外商投資企業進出口商品總值約1.8兆美元，占中國對外貿易總額的29.2%；外商投資規模以上工業企業營業收入、利潤總額占大陸全國比重約五分之一，運行總體良好。

展望未來，《中國外資統計公報2025》稱，中國高水準對外開放穩步推進，重點行業領域市場需求加速釋放，開放平台深化首創性、集成式探索，各地進一步優化外商投資環境，將為全球企業創造更多投資和發展機遇。