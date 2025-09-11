酒博會貴陽開幕 逾40國參展

第十四屆中國（貴州）國際酒類博覽會（酒博會）9日在貴州貴陽啟幕，吸引40多個國家和地區的超1000家企業展商，集中展示超過20000款酒類產品。

中新社報導，以「匯全球佳釀促開放合作」為主題的第十四屆酒博會將持續至13日，設置國際精品館、中國名酒館、國際美酒館、省（區、市）精品館、醬香核心產區（仁懷）館、美酒生活方式館、「酒+」館、美酒美食綜合展示區8個展館展區。

本屆酒博會通過線上線下融合、館內館外聯動方式，舉辦30餘場主體活動、專項活動等；首次推出「美酒生活方式館」「非遺酒文化展」「老酒拍賣會」等特色板塊，推動酒產業從賣產品向賣生活方式轉變。

法蘭克福國際大獎賽副主席馬克．霍克斯表示，酒博會是推動歐洲與中國酒文化交流、促進產業合作的重要平台。願通過線上會議等方式，探討未來的合作可能，持續推動資源共享與項目對接。

第十四屆酒博會開幕式上，「百城萬店金秋美酒消費季」活動、「十城聯動共享美食佳飲」也正式啟動。

酒博會是2011年經大陸國務院批准的國家級國際性酒類專業展會，也是大陸目前唯一同時通過國際展覽業協會（UFI）認證、ISO9001質量管理體系認證以及獲得「最大規模酒類展示」金氏世界紀錄稱號的酒類專業展會。

