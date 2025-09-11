陸服貿會登場 36家台商參展

經濟日報／ 特派記者陳政錄／北京10日電

2025年中國國際服務貿易交易會（服貿會）昨（10）日在北京開幕，吸引近2,000家企業與會。本屆邀請大陸全國台企聯和36家台灣企業共同參展。

包括富能智造、建霖健康、富邦華一銀行、呷哺呷哺、劉家宴、小包智工、星創眼科等，並設有兩岸科技創新中心互動區域，還有台灣形象展直播間等，盼協助台商拓銷大陸市場。

本屆北京服貿會在首鋼國際會展中心舉行，於「省區市及港澳台展區」設立台灣形象展，以「服務融合發展，共享民族未來」為主題，邀請大陸全國台企聯和36家台企共同參展，展區面積為200平方公尺，展區設計體現24節氣、台灣傳統燈籠、「兩岸一家親」的理念等。

今年參展的台商，來自科技服務七家、健康衛生服務六家、金融服務三家、供應鏈及商務服務20家，共個四領域。

其中，八家企業為首次參展，12家為北京以外地方企業，和有富邦華一銀行、美亞生物科技公司參加專題展，呷哺呷哺、劉家宴入選為服貿會指定餐飲服務商。

兩岸科技創新中心經營負責人汪皓說，兩岸科創中心目前已有89家合作單位，其中48家大陸企業、41家台灣企業，此次帶來16家企業的30多款產品，進行宣傳和推介，例如有初創型台商的光動能按摩儀，很受大陸消費者喜愛。

北京服貿會11日將舉辦第三屆兩岸服務貿易推進會，預計有三家台資企業進行產品發布及合作簽約儀式。

北京 服貿 台商

