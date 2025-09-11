陸電信商重啟eSIM 商機燒

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
蘋果新機iPhone Air僅支持eSIM啟動，中國聯通成為大陸境內唯一合作的電信商。示意圖。圖／AI生成
蘋果新機iPhone Air僅支持eSIM啟動，中國聯通成為大陸境內唯一合作的電信商。示意圖。圖／AI生成

蘋果新機iPhone Air僅支持eSIM啟動，中國聯通成為大陸境內唯一合作的電信商。市場預計，隨著iPhone Air上市及電信商配套，2025年大陸境內eSIM將進入爆發期。

金融界報導，大陸境內eSIM商用進程加速，電信商是關鍵環節。中國聯通作為境內eSIM布局最積極的電信商，已在25個省市開通eSIM服務，並於發布會前夕將微信公眾號「我的eSIM」名為「聯通eSIM」，釋放業務重啟信號。

先前大陸境內eSIM僅應用於智慧手表、平板電腦等終端，手機端獨立應用尚屬空白。

除了中國聯通在eSIM步伐最快外，中國移動和中國電信都在對相關系統進行升級和優化，後續業務將逐步開放。

技術層面，eSIM透過嵌入式晶片實現電信商遠端切換，無需物理卡槽。中國聯通在使用者規模劣勢下，試圖以eSIM差異化策略爭奪高價值用戶，不過eSIM仍面臨實名制與反詐監管的平衡難題，安全性爭議曾導致2023年境內業務暫停。

錢江晚報報導，從電信商競爭角度看，eSIM讓用戶可輕鬆線上切換電信商，打破了傳統攜號轉網的複雜流程，加劇市場競爭。同時，「一號多終端」業務場景下，如手表共享手機套餐，計費規則複雜，迫使電信商投入巨額資金改造計費系統。

業內人士指出，電信商擔心用戶因便捷轉網大量流失，影響市占與營收，利益協調難題成為推廣顧慮。安全風險也是關鍵因素。尤其不法分子利用eSIM虛擬特性，透過假身分批量註冊號碼，實施電信詐騙與垃圾短信群發。數據顯示，2024年eSIM相關詐騙案件激增37%，直接促使監管收緊政策。

