三個憂心 美企對陸投資信心探低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸投資環境的信心，使他們對未來五年大陸市場投資前景樂觀程度降至歷史新低。

路透報導，上海美國商會昨（10）日發布調查，稱僅有41%的受訪美國企業，對未來五年在陸業務的前景表示樂觀，比去年下降六個百分點。這是上海美國商會自1999年發布年度報告以來，樂觀程度最低的一次。

據其調查，地緣政治仍是企業最關注的問題，有66%的受訪者稱，中美緊張局勢將是未來三至五年業務面臨的最大挑戰。上海美國商會會長鄭藝表示，雖然對中美達成的90天休戰期持正向態度，「但問題並沒有消失，它仍然存在。」他說，目前的不確定性，使企業難以規劃未來。希望中美兩國政府共同努力，解決分歧，並希望能盡快達成協議。

來自大陸國內新興企業的競爭，被列為美企面臨的第二大挑戰。有盈利的企業比率較去年歷史低點有所回升，達到71%；營收表現同樣改善，57%的會員企業實現年增長，高於去年的50%。

儘管如此，受訪會員中僅有45%預計2025年營收將增長；若成真，將創下歷史新低。同時，有64%的企業預計，新一輪中美關稅將拖累今年的營收表現。