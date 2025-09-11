大陸市場 美企信心創新低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的內部競爭及經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來五年大陸市場前景的樂觀程度降至歷史新低。

路透報導，上海美國商會昨發布調查，僅有百分之四十一的受訪美國企業，對未來五年在陸業務前景表示樂觀，比去年下降六個百分點。這是上海美國商會自一九九九年發布年度報告以來，樂觀程度最低的一次。

這項調查涵蓋各行業二五四家會員企業，調查時間正值美國總統川普四月宣布全面徵收「解放日」關稅後不久。

據其調查，地緣政治仍是企業最關注，百分之六十六受訪者稱，中美緊張局勢將是未來三至五年業務面臨的最大挑戰。上海美國商會會長鄭藝表示，樂見中美達成九十天（關稅）休戰期，但問題並沒有消失，它仍然存在。他說，目前的不確定性，使企業難以規畫未來。

來自大陸國內新興企業的競爭，被列為美企面臨的第二大挑戰，超越了大陸經濟放緩。

盈利企業比率較去年歷史低點有所回升，達百分之七十一，收入表現同樣改善，百分之五十七會員企業實現同比增長，高於去年百分之五十。

儘管如此，受訪會員中僅有百分之四十五預計今年收入將增長；若成真，將創下歷史新低。同時，百分之六十四企業預計新一輪中美關稅將拖累今年收入表現。

調查也顯示若干積極面，相信大陸監管環境透明的企業比率較去年上升十三個百分點、來到百分之四十八。相信監管環境將進一步開放的企業，也從去年的百分之廿二升至四十一。但僅有百分之十二受訪企業，將大陸視為首要投資目的地。

另據大陸國家統計局昨發布，八月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年降百分之○點四，較上月持平轉跌，凸顯大陸內需低迷、通縮陰霾未散。而大陸工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）按年降百分之二點九，降幅自今年三月以來首次收窄，顯示當局整治市場內捲式競爭與壓價或有一定成效。