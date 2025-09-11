陸港澳 擬共建單一自貿區

中國大陸商務部官員在香港說，正研究推動大陸、香港、澳門三地共建單一自貿區，支持香港對外商簽更多的自貿協定和投資協定。

香港政府與香港貿易發展局合辦「一帶一路高峰論壇」，論壇一連兩日在灣仔會展舉行。出席論壇的大陸商務部副部長鄢東說，會進一步擴大大陸對香港金融、電信、建築、旅遊等領域開放，對接國際高標準經貿規則，研究推動大陸、香港、澳門三地共建單一自貿區，支持香港對外商簽更多的自貿協定和投資協定，盡早加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），進一步拓展對外經貿。

香港特首李家超致詞說，香港與「一帶一路」國家將於論壇期間簽署九份諒解備忘錄和合作協議，在避免和解決爭端、海關、反腐敗、氣象學、投資促進等領域合作；亦會公布約卅六個企業協議和交易，涵蓋金融、技術、物流、專業服務和教育，當中完成的專案和交易，總值近十億美元。

香港去年與「一帶一路」國家對外貿易額超過二七六○億美元，是同期香港商品貿易平均成長率的三倍。