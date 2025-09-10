陸平台再掀大戰！阿里推「掃街榜」 對標美團旗下大眾點評

大陸各大外賣平台價格戰甫於日前落幕，阿里巴巴旗下「高德地圖」今（10）日宣布推出「高德掃街榜」，為全球首個基於用戶行為產生的榜單，該產品定位於「阿里生活服務超級新入口」，矛頭明顯指向美團旗下「大眾點評」。大眾點評則在同日重啟「品質外賣」服務，顯示平台間的外賣版圖之爭已延伸到評價體系等不同領域。

高德掃街榜涵蓋美食、飯店、景區等類別，引入支付寶芝麻信用體系，結合用戶信用等級為評價加權，透過人工智慧過濾虛假資訊，試圖構建一套真實可信的線下服務信用體系。高德地圖執行長郭寧在發布會上稱這項服務「永不商業化」，並推出「煙火好店支持計劃」，預計發放超過人民幣10億元（約新台幣43億）的補貼。

同日，美團宣布大眾點評將正式重啟品質外賣服務，藉由B端自研大模型，結合大真實評價數據分析用戶需求，進一步剔除非真實點評數據，以「AI+真實高分」為用戶提供可靠決策，並且將發放2,500萬張大額消費券。

每日經濟新聞報導，百聯諮詢創始人莊帥指出，高德憑藉地圖、大數據和用戶資源，有望從工具屬性升級為內容社區和交易平台，逐步滲透到店業務。阿里後續與淘寶閃購、電商業務形成協同效應後，或能建立更強全生態競爭優勢。

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，美團正在嘗試逐步擺脫外賣平台的增長瓶頸。雙方雖採用不同策略，阿里擴大生態，美團優化體驗，但最終都指向爭奪本地生活服務（指食衣住行育樂等生活領域）的霸主地位。但他也指出，目前用戶仍難以從兩個體系中獲得明顯的差異化服務體感，辨識度並不清晰。