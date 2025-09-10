快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸平台再掀大戰！阿里推「掃街榜」 對標美團旗下大眾點評

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴旗下「高德地圖」宣布推出「高德掃街榜」，該產品定位於「阿里生活服務超級新入口」。圖取自湖南日報
阿里巴巴旗下「高德地圖」宣布推出「高德掃街榜」，該產品定位於「阿里生活服務超級新入口」。圖取自湖南日報

大陸各大外賣平台價格戰甫於日前落幕，阿里巴巴旗下「高德地圖」今（10）日宣布推出「高德掃街榜」，為全球首個基於用戶行為產生的榜單，該產品定位於「阿里生活服務超級新入口」，矛頭明顯指向美團旗下「大眾點評」。大眾點評則在同日重啟「品質外賣」服務，顯示平台間的外賣版圖之爭已延伸到評價體系等不同領域。

高德掃街榜涵蓋美食、飯店、景區等類別，引入支付寶芝麻信用體系，結合用戶信用等級為評價加權，透過人工智慧過濾虛假資訊，試圖構建一套真實可信的線下服務信用體系。高德地圖執行長郭寧在發布會上稱這項服務「永不商業化」，並推出「煙火好店支持計劃」，預計發放超過人民幣10億元（約新台幣43億）的補貼。

同日，美團宣布大眾點評將正式重啟品質外賣服務，藉由B端自研大模型，結合大真實評價數據分析用戶需求，進一步剔除非真實點評數據，以「AI+真實高分」為用戶提供可靠決策，並且將發放2,500萬張大額消費券。

每日經濟新聞報導，百聯諮詢創始人莊帥指出，高德憑藉地圖、大數據和用戶資源，有望從工具屬性升級為內容社區和交易平台，逐步滲透到店業務。阿里後續與淘寶閃購、電商業務形成協同效應後，或能建立更強全生態競爭優勢。

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，美團正在嘗試逐步擺脫外賣平台的增長瓶頸。雙方雖採用不同策略，阿里擴大生態，美團優化體驗，但最終都指向爭奪本地生活服務（指食衣住行育樂等生活領域）的霸主地位。但他也指出，目前用戶仍難以從兩個體系中獲得明顯的差異化服務體感，辨識度並不清晰。

外賣 地圖 信用 電商

延伸閱讀

陸AI雲爆發 阿里市占第一…獨拿35%市場

受外賣大戰影響 美團第二季淨利潤大跌89%

京東第2季財報淨利潤大跌51%

1人頂1團隊 淘寶首個程序員離職 曾以26億身家登胡潤榜

相關新聞

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

蘋果（Apple）最新iPhone 17，在10日秋季發表會正式亮相。陸媒報導，目前鄭州富士康正處於iPhone 17系...

陸經濟學家：下半年降準降息的空間不是很大

中泰國際首席經濟學家李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，從消費、股票、投資等方面分析大陸今年以來的經濟發展與挑...

陸平台再掀大戰！阿里推「掃街榜」 對標美團旗下大眾點評

大陸各大外賣平台價格戰甫於日前落幕，阿里巴巴旗下「高德地圖」今（10）日宣布推出「高德掃街榜」，為全球首個基於用戶行為產...

陸債券利率走低 地方政府紛紛提前還債

受到大陸債券利率走低影響，大陸各地方政府包括北京市、陝西省等紛紛提前償還此前的舊債，因為舊債的利率偏高，提前償還可以節省...

北京服貿會 36家台商參展

「2025年中國國際服務貿易交易會」今在北京開幕，本屆邀請大陸全國台企聯和36家台灣企業共同參展，包括富能智造、建霖健康...

關稅戰影響！上海美國商會調查：在陸美企對未來5年信心 創26年來新低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。