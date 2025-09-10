陸經濟學家：下半年降準降息的空間不是很大

中泰國際首席經濟學家李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，從消費、股票、投資等方面分析大陸今年以來的經濟發展與挑戰。李迅雷認為，目前大陸股市出現久違的牛市，驅動原因是來自於存款利率的下行，並推估今年下半年降準降息的空間不是很大。

李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，分享主題演講「中國經濟走向與資本市場新特徵」時表示，今年上半年GDP表現，實際增速快於名義增速，目前來說今年第2季名義GDP僅增長3.9%，還是有點壓力。從今天上午公布的數據來看，8月PPI（生產者物價指數）為-2.9%，CPI（消費者物價指數）為-0.4%，顯示物價合理回升還需要一定的增量政策。

消費方面，從數據上能看到消費的乏力。目前消費上升動力在於以舊換新政策，今年的額度相比去年翻倍至3000億，但是也要看到，去年以舊換新的1,500億主要是在下半年實施，導致今年上半年數據比去年同期相比好，但是下半年會受去年基數影響，相對拉動的效果就沒這麼明顯。

至於以舊換新哪類商品對消費拉動有更大效果，李迅雷建議應該要降低以舊換新商品的平均單價，目前單價過高，受益人群數量有限，雖然今年上半年共有2.8億人次享受以舊換新補貼，但人次不等於人數，推估是低於大陸總人口的20%。他並提出，電動自行車以舊換新的效果會是最好，乘數效應最高，相對的汽車反而最少。

針對A股出現久違的牛市，李迅雷表分析，從數據上來看，驅動因素不主要是來自於盈利增長，而是來自於存款利率的下行、進入到低利率時代。加上近日召開的中央政治局會議提出要「鞏固資本市場回穩向好勢頭」，以及4月末政治局會議提出「穩股市、穩樓市」，將股市放在樓市之前，也可以看到七月末出現一波上漲行情。

而8月大陸股市出現比較大幅度的上漲，外界由此推測股市會對經濟增長產生拉動作用，他認為答案現在還不知道，但應該不要太樂觀，「因為股市的作用不如樓市」，個人投資者數量在A股市場還是有限，開戶數量要分析，但實際效果可能只有開戶數量的一半左右。