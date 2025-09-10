快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

陸經濟學家：下半年降準降息的空間不是很大

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
中泰國際首席經濟學家李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會。記者陳湘瑾／攝影
中泰國際首席經濟學家李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會。記者陳湘瑾／攝影

中泰國際首席經濟學家李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，從消費、股票、投資等方面分析大陸今年以來的經濟發展與挑戰。李迅雷認為，目前大陸股市出現久違的牛市，驅動原因是來自於存款利率的下行，並推估今年下半年降準降息的空間不是很大。

李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，分享主題演講「中國經濟走向與資本市場新特徵」時表示，今年上半年GDP表現，實際增速快於名義增速，目前來說今年第2季名義GDP僅增長3.9%，還是有點壓力。從今天上午公布的數據來看，8月PPI（生產者物價指數）為-2.9%，CPI（消費者物價指數）為-0.4%，顯示物價合理回升還需要一定的增量政策。

消費方面，從數據上能看到消費的乏力。目前消費上升動力在於以舊換新政策，今年的額度相比去年翻倍至3000億，但是也要看到，去年以舊換新的1,500億主要是在下半年實施，導致今年上半年數據比去年同期相比好，但是下半年會受去年基數影響，相對拉動的效果就沒這麼明顯。

至於以舊換新哪類商品對消費拉動有更大效果，李迅雷建議應該要降低以舊換新商品的平均單價，目前單價過高，受益人群數量有限，雖然今年上半年共有2.8億人次享受以舊換新補貼，但人次不等於人數，推估是低於大陸總人口的20%。他並提出，電動自行車以舊換新的效果會是最好，乘數效應最高，相對的汽車反而最少。

針對A股出現久違的牛市，李迅雷表分析，從數據上來看，驅動因素不主要是來自於盈利增長，而是來自於存款利率的下行、進入到低利率時代。加上近日召開的中央政治局會議提出要「鞏固資本市場回穩向好勢頭」，以及4月末政治局會議提出「穩股市、穩樓市」，將股市放在樓市之前，也可以看到七月末出現一波上漲行情。

而8月大陸股市出現比較大幅度的上漲，外界由此推測股市會對經濟增長產生拉動作用，他認為答案現在還不知道，但應該不要太樂觀，「因為股市的作用不如樓市」，個人投資者數量在A股市場還是有限，開戶數量要分析，但實際效果可能只有開戶數量的一半左右。

另外也談論到今年下半年是否還會下調利率或是降準的空間，李迅雷認為，目前在經濟維穩的情況下，政策上要進入加大增量政策力度的需求很大，因為政策是稀缺資源，多用政策就會造成邊際效應遞減，所以推估今年下半年降準降息的空間不是很大，但認為明年一定會有。

Inclusion外灘大會是在上海舉辦的全球高級別金融科技和前沿科技大會，規劃論壇、科技展覽、科技市集、科技智能創新大賽和科技人才招聘會等活動。
Inclusion外灘大會是在上海舉辦的全球高級別金融科技和前沿科技大會，規劃論壇、科技展覽、科技市集、科技智能創新大賽和科技人才招聘會等活動。

降準 經濟發展 電動自行車

延伸閱讀

熱錢湧入股匯狂飆 新台幣連5升央行踩煞車收30.31元

外資買超476億元「創史上第12大」 大買5檔熱門台股ETF、鴻海

高檔震盪 操作心法 主流聚焦AI與軍工

半導體展望與降息預期升溫 法人建議伺機布局「聯邦精選科技基金」

相關新聞

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

蘋果（Apple）最新iPhone 17，在10日秋季發表會正式亮相。陸媒報導，目前鄭州富士康正處於iPhone 17系...

大陸傳在東沙島挖油氣 陸國台辦：兩岸應共同維護海洋權益

日前傳出大陸中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣專屬經濟區（EEZ）鑽探石油與天然氣，其中1座設施距離東沙群島限制...

陸經濟學家：下半年降準降息的空間不是很大

中泰國際首席經濟學家李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，從消費、股票、投資等方面分析大陸今年以來的經濟發展與挑...

陸債券利率走低，地方政府紛紛提前還債

受到大陸債券利率走低影響，大陸各地方政府包括北京市、陝西省等紛紛提前償還此前的舊債，因為舊債的利率偏高，提前償還可以節省...

北京服貿會 36家台商參展

「2025年中國國際服務貿易交易會」今在北京開幕，本屆邀請大陸全國台企聯和36家台灣企業共同參展，包括富能智造、建霖健康...

關稅戰影響！上海美國商會調查：在陸美企對未來5年信心 創26年來新低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。