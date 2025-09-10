陸經濟學家：下半年降準降息的空間不是很大
中泰國際首席經濟學家李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，從消費、股票、投資等方面分析大陸今年以來的經濟發展與挑戰。李迅雷認為，目前大陸股市出現久違的牛市，驅動原因是來自於存款利率的下行，並推估今年下半年降準降息的空間不是很大。
李迅雷10日出席Inclusion·外灘大會，分享主題演講「中國經濟走向與資本市場新特徵」時表示，今年上半年GDP表現，實際增速快於名義增速，目前來說今年第2季名義GDP僅增長3.9%，還是有點壓力。從今天上午公布的數據來看，8月PPI（生產者物價指數）為-2.9%，CPI（消費者物價指數）為-0.4%，顯示物價合理回升還需要一定的增量政策。
消費方面，從數據上能看到消費的乏力。目前消費上升動力在於以舊換新政策，今年的額度相比去年翻倍至3000億，但是也要看到，去年以舊換新的1,500億主要是在下半年實施，導致今年上半年數據比去年同期相比好，但是下半年會受去年基數影響，相對拉動的效果就沒這麼明顯。
至於以舊換新哪類商品對消費拉動有更大效果，李迅雷建議應該要降低以舊換新商品的平均單價，目前單價過高，受益人群數量有限，雖然今年上半年共有2.8億人次享受以舊換新補貼，但人次不等於人數，推估是低於大陸總人口的20%。他並提出，電動自行車以舊換新的效果會是最好，乘數效應最高，相對的汽車反而最少。
針對A股出現久違的牛市，李迅雷表分析，從數據上來看，驅動因素不主要是來自於盈利增長，而是來自於存款利率的下行、進入到低利率時代。加上近日召開的中央政治局會議提出要「鞏固資本市場回穩向好勢頭」，以及4月末政治局會議提出「穩股市、穩樓市」，將股市放在樓市之前，也可以看到七月末出現一波上漲行情。
而8月大陸股市出現比較大幅度的上漲，外界由此推測股市會對經濟增長產生拉動作用，他認為答案現在還不知道，但應該不要太樂觀，「因為股市的作用不如樓市」，個人投資者數量在A股市場還是有限，開戶數量要分析，但實際效果可能只有開戶數量的一半左右。
另外也談論到今年下半年是否還會下調利率或是降準的空間，李迅雷認為，目前在經濟維穩的情況下，政策上要進入加大增量政策力度的需求很大，因為政策是稀缺資源，多用政策就會造成邊際效應遞減，所以推估今年下半年降準降息的空間不是很大，但認為明年一定會有。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言