陸股量價齊揚 融資融券餘額頻創新高

中央社／ 台北10日電
「兩融」投資客暴增示意圖。圖／Ingimage
中國大陸A股8月以來量價齊揚，不僅日均成交額創歷史新高，融資、融券餘額也接連創新高，使用「兩融」的投資客暴增。9月8日，A股兩融餘額首次突破人民幣2.3兆元，不過兩融交易額比例仍不及2015年牛市。

綜合證券時報、華夏時報等陸媒，A股8月日均總成交額為人民幣2兆968億元（約新台幣8.9兆元），創歷史新高，期間曾連續8個交易日維持在2兆元以上。

與此同時，A股融資、融券餘額也水漲船高。8月5日，兩融餘額相隔10年首度突破2兆元；9月1日達到2兆2969.91億元，正式突破2015年6月18日創下的2兆2730.35億元的歷史紀錄。9月8日，兩融餘額首次突破2.3兆元，達2兆3136億元，單日增長265億元。

自6月23日起，A股兩融餘額已連續11週保持正增長。

中證數據網站顯示，8月13日以來，參與A股融資融券交易的投資者均在50萬人以上，其中8月25日為歷史最高，達到67.23萬人，遠超過去年28.23萬人的日均水準。截至9月1日，A股有融資融券負債的投資者為176.73萬人，再創歷史新高。

不過，A股兩融交易額比例仍不及2015年牛市。數據顯示，9月8日，兩融交易額占A股成交額的比例為11.38%，相較之下，2015年高峰時該比例一度超過20%。

另外，兩融餘額占A股流通市值的比例為2.47%，較近期平均水準進一步抬升，不過離歷史最高峰仍有非常大的距離。數據顯示，2015年5月至2015年7月間，兩融餘額占A股流通市值的比例一度超過4%。

對此，中新經緯引述中央財經大學副教授劉春生表示，A股近期兩融餘額突破歷史新高，體現出市場活躍度與投資者信心提升，主要驅動因素包括監管層釋放穩市政策提振信心、美國聯準會（Fed）降息預期與國內AI產業進展激發樂觀情緒，以及股市賺錢效應吸引增量資金入場等。

不過他也警示，當前兩融市場的機會在於資金聚焦的科技等領域或持續受益於流動性流入，而風險在於，一旦市場反轉，融資資金強制平倉可能加速下跌，且當前資金集中的熱門賽道出現風格切換或業績不及預期，可能會面臨調整。

融券 股票 人民幣 融資餘額

