陸債券利率走低，地方政府紛紛提前還債

受到大陸債券利率走低影響，大陸各地方政府包括北京市、陝西省等紛紛提前償還此前的舊債，因為舊債的利率偏高，提前償還可以節省利息支出。

根據大陸財政部資料，2025年前七個月，地方政府專項債券平均發行利率為1.9%，而2018年上半年這一數字高達4%。

北京市財政局日前就三次提前償還合計人民幣51.6億元的政府專項債券，為此省一筆可觀的利息支出。陝西省財政廳也決定提前償還總計人民幣0.9億元政府專項債券本金，而這些債券本金原本將在2029年及2030年到期時一次性償還。

一財網報導，財達證券常務副總經理胡恒松分析，北京之所以提前償債，是因為近年來債券發行利率下行，提前還款有利於節約利息支出，對於資金充足的地區提前還款有利於減輕債務到期壓力。例如北京市財政局此前公開披露，2023年8月提前償債（0.39億元）節約債券利息支出超過七成。

中央財經大學教授溫來成認為，地方政府提前還債除了可以降低利息支出外，也可以平滑地方各個年度債務負擔，降低債務率和利息支出壓力。

大陸財政部此前表示，在按照市場化原則保障債權人合法權益的前提下，地方可以結合自身實際情況提前償還政府債券本金。目前北京和陝西均採取自願原則以競爭性招標方式，確定提前償還價格。

胡恒松表示，金融機構參與提前償債也可直接獲利，假設某承銷團成員以105元/百元面值的價格得標，若其持倉成本低於此價格，則能實現價差收益。提前收回本金後，金融機構可以重新配置更高收益或更靈活資產，提升資金使用效率。

溫來成指出，從債權人角度來說，有些可能現在現金流壓力大，或業務上有資金需求，就願意參與政府提前償債，儘早拿回資金。而且北京提前償債會在債券本金利息上有適當提高，債權人部分利益得到保障。提前償債一個重要前提是目前地方政府債券八成以上都是銀行持有，政府和銀行便於協商。