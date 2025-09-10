遏止汽車業網路亂象 中國大陸展開3個月大整治

中國工信部、中共中央社會工作部等6個黨政部門今天發布通知，宣布在全國大規模展開3個月的「汽車行業網路亂象」專項整治行動，強調將集中整治非法牟利、誇大和虛假宣傳、惡意詆毀攻擊等涉及新能源汽車業的網路亂象。

新華社報導，這一行動由中國工信部、中共中央社會工作部、中共中央網信辦、國家發改委、公安部、市場監管總局等6個部門共同執行，並為此印發「關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的通知」。通知說，此舉是為落實中國國務院常務會議關於「確實規範新能源汽車產業競爭秩序」的部署要求。

上述6部門指出，這項行動的目的在提升中國涉及車企網路亂象處置質效，督促企業規範營銷宣傳行為，營造良好輿論環境，護航汽車產業「高質量發展」。

根據通知，這一重點整治行動，主要涵蓋非法牟利、誇大和虛假宣傳、惡意詆毀攻擊等3大問題。其中包括，透過製作虛假圖片、影片，捏造故事，炒作和散布涉車企負面話題，惡意解讀汽車企業銷量波動，攻擊汽車企業經營發展戰略等，賺取網路流量，獲取商業利益。

此外還包括，利用自身話語權和影響力，以「輿論監督」、「科普」等名義，透過「以商養測、以測養商、開展商測結合」的虛假或不規範測評等方式獲取商業利益，甚至要挾車企提供「保護費」；或利用產品上市發布和企業融資等重要時機發布不實或負面訊息，脅迫企業開展「商務合作」；甚至利用AI等技術製造新型「網路水軍」產出虛假內容。

對汽車與電池的性能、功能、品質、銷售狀況等作虛假或者引人誤解的宣傳，以欺騙誤導消費者，或是製作虛假或不規範測評，選擇性披露銷售數據，巧立名目發布各種銷量排行榜等，也是這次整治重點。

這項行動還將針對惡意投訴車企，以及以「黑公關」、「黑嘴」、「飯圈」等角色發布涉車企及負責人的虛假、負面訊息，以及車企高管利用自身影響力在網上「拉踩引戰」作整治。

這項通知強調，要透過組織企業自查、暢通舉報管道、深入分析研判，根據有關問題線索，強化汽車行業網路亂象處置力度。組織汽車企業、相關網路平台企業認真展開自查，堅決糾正違規行為。更要依法、依約關閉並公開曝光一批參與汽車行業網路亂象的媒體帳號。深挖亂象背後的公關公司、營銷公司等，依法打擊懲治。

通知還要求，汽車行業協會要引導業者加強自律建設。車企要深入展開自查，自覺抵制網路水軍、「黑公關」、「黑嘴」及「飯圈」等亂象，持續淨化汽車行業網路輿論環境。