北京服貿會 36家台商參展

「2025年中國國際服務貿易交易會」今在北京開幕，本屆邀請大陸全國台企聯和36家台灣企業共同參展，包括富能智造、建霖健康、富邦華一銀行、呷哺呷哺、劉家宴、小包智工、星創眼科，並設有兩岸科技創新中心互動區域，還有台灣形象展直播間等，盼協助台商拓銷大陸市場。

本屆北京服貿會在首鋼國際會展中心舉行，於「省區市及港澳台展區」設立台灣形象展，以「服務融合發展，共享民族未來」為主題，邀請大陸全國台企聯和36家台企共同參展，展區面積為200平方公尺，展區設計體現24節氣、台灣傳統燈籠、「兩岸一家親」的理念等。 「2025年中國國際服務貿易交易會」今在北京開幕。記者陳政錄／攝影

今年參展的台商，來自科技服務7家、健康衛生服務6家、金融服務3家、供應鏈及商務服務20家，共個四領域。其中8家企業為首次參展，12家為北京以外地方企業，和有富邦華一銀行、美亞生物科技公司參加專題展，呷哺呷哺、劉家宴入選為服貿會指定餐飲服務商。

星創眼科總經理陳哲彬表示，此次服貿會特別針對小朋友的近視防控，展示公司自創的雙控鏡片，還能減少閃光的形成，為此次的亮點之一；兩岸科技創新中心經營負責人汪皓說，兩岸科創中心目前已有89家合作單位，其中48家大陸企業、41家台灣企業，此次帶來16家企業的30多款產品，進行宣傳和推介，例如有初創型台商的光動能按摩儀，很受大陸消費者喜愛。

為協助台商拓銷，本屆台灣形象展設置台灣形象展直播間，有七家企業進行直播銷售，並輔導參展企業利用小程序完成線上交易，還有茶藝表演、產品試吃試飲及品牌推廣活動等。