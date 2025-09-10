快訊

北京服貿會 36家台商參展

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
服貿會上的台灣形象展區，共有36家台資企業參展。記者陳政錄／攝影
「2025年中國國際服務貿易交易會」今在北京開幕，本屆邀請大陸全國台企聯和36家台灣企業共同參展，包括富能智造、建霖健康、富邦華一銀行、呷哺呷哺、劉家宴、小包智工、星創眼科，並設有兩岸科技創新中心互動區域，還有台灣形象展直播間等，盼協助台商拓銷大陸市場。

本屆北京服貿會在首鋼國際會展中心舉行，於「省區市及港澳台展區」設立台灣形象展，以「服務融合發展，共享民族未來」為主題，邀請大陸全國台企聯和36家台企共同參展，展區面積為200平方公尺，展區設計體現24節氣、台灣傳統燈籠、「兩岸一家親」的理念等。

「2025年中國國際服務貿易交易會」今在北京開幕。記者陳政錄／攝影
今年參展的台商，來自科技服務7家、健康衛生服務6家、金融服務3家、供應鏈及商務服務20家，共個四領域。其中8家企業為首次參展，12家為北京以外地方企業，和有富邦華一銀行、美亞生物科技公司參加專題展，呷哺呷哺、劉家宴入選為服貿會指定餐飲服務商。

星創眼科總經理陳哲彬表示，此次服貿會特別針對小朋友的近視防控，展示公司自創的雙控鏡片，還能減少閃光的形成，為此次的亮點之一；兩岸科技創新中心經營負責人汪皓說，兩岸科創中心目前已有89家合作單位，其中48家大陸企業、41家台灣企業，此次帶來16家企業的30多款產品，進行宣傳和推介，例如有初創型台商的光動能按摩儀，很受大陸消費者喜愛。

為協助台商拓銷，本屆台灣形象展設置台灣形象展直播間，有七家企業進行直播銷售，並輔導參展企業利用小程序完成線上交易，還有茶藝表演、產品試吃試飲及品牌推廣活動等。

明日下午，北京服貿會期間還將舉辦第三屆兩岸服務貿易推進會，預計有三家台資企業進行產品發布及合作簽約儀式。

本屆北京服貿會在首鋼國際會展中心舉行，於「省區市及港澳台展區」設立台灣形象展。記者陳政錄／攝影
2025年服貿會台灣形象展上設立直播間，協助台商拓銷產品。記者陳政錄／攝影
北京台辦主任霍光峰（中）於今日下午，在北京台協秘書長施心木（左）等人的陪同下到訪台灣形象展展區。記者陳政錄／攝影
北京 服貿 台商

相關新聞

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

蘋果（Apple）最新iPhone 17，在10日秋季發表會正式亮相。陸媒報導，目前鄭州富士康正處於iPhone 17系...

大陸傳在東沙島挖油氣 陸國台辦：兩岸應共同維護海洋權益

日前傳出大陸中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣專屬經濟區（EEZ）鑽探石油與天然氣，其中1座設施距離東沙群島限制...

關稅戰影響！上海美國商會調查：在陸美企對未來5年信心 創26年來新低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來...

又一美企縮減業務 港媒：戴爾在中再裁員 涉核心部門

美國知名電腦製造商戴爾科技（Dell Technologies）傳出在中國展開新一波裁員行動，港媒報導，戴爾本周將與受影...

時隔7年首度舉行經貿會談 英商貿大臣訪中修復關係

英國首相施凱爾內閣改組後，新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）10日到訪中國，預計會晤商務部長王文濤，並出席中...

