快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅戰影響！上海美國商會調查：在陸美企對未來5年信心 創26年來新低

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢等因素，導致美企對未來5年大陸市場前景的樂觀程度已降至歷史新低。美聯社
上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢等因素，導致美企對未來5年大陸市場前景的樂觀程度已降至歷史新低。美聯社

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來5年大陸市場前景的樂觀程度已降至歷史新低。

路透報導，上海美國商會10日發布調查，稱僅有41%的受訪美國企業，對未來5年在陸業務的前景表示樂觀，比去年下降6個百分點。這是上海美國商會自1999年發布年度報告以來，樂觀程度最低的一次。

這項調查的對象涵蓋各行業的254家會員企業，調查時間正值美國總統川普4月宣布全面徵收所謂「解放日」關稅之後不久。

據其調查，地緣政治仍是企業最關注的問題，有66%的受訪者稱，中美緊張局勢將是未來3-5年業務面臨的最大挑戰。上海美國商會會長鄭藝表示，我們喜歡中美達成的90天休戰期，「但問題並沒有消失，它仍然存在。」他補充說，目前的不確定性，使企業難以規畫未來。

來自大陸國內新興企業的競爭，被列為美企面臨的第2大挑戰，超越了大陸經濟放緩。

另，盈利企業比率較去年的歷史低點有所回升，達到71%，收入表現同樣改善；57%的會員企業實現同比增長，高於去年的50%。

儘管如此，受訪會員中僅有45%預計2025年收入將增長；若成真，將創下歷史新低。同時，64%的企業預計，新一輪中美關稅將拖累今年的收入表現。

至於調查顯示的積極面是，相信大陸監管環境透明的企業比率，較去年大幅上升13個百分點、來到48%。相信監管環境將進一步開放的企業比率，也從去年的22%升至41%。

不過，僅有12%的受訪者，將大陸視為企業的首要投資目的地，創下有關調查的歷史新低。調查稱，過去1年，47%的企業已將原定投向中國大陸的投資轉向其他地區，東南亞仍是投資轉向的首選地區。

美國 上海 關稅 經濟發展

延伸閱讀

又一美企縮減業務 港媒：戴爾在中再裁員 涉核心部門

北京研究推動大陸港澳共建單一自貿區

雙城論壇25日將登場？大陸國台辦：一直保持著溝通

台商投資大陸資金創史上最大減額 金管會：持續觀察關稅影響

相關新聞

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

蘋果（Apple）最新iPhone 17，在10日秋季發表會正式亮相。陸媒報導，目前鄭州富士康正處於iPhone 17系...

大陸傳在東沙島挖油氣 陸國台辦：兩岸應共同維護海洋權益

日前傳出大陸中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣專屬經濟區（EEZ）鑽探石油與天然氣，其中1座設施距離東沙群島限制...

創新高！陸可穿戴腕帶設備出貨量 上半年達3390萬台 華為居首

市場分析機構Canalys（現併入Omdia）數據顯示，2025年上半年，中國大陸可穿戴腕帶設備出貨量達3,390萬台，...

關稅戰影響！上海美國商會調查：在陸美企對未來5年信心 創26年來新低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來...

又一美企縮減業務 港媒：戴爾在中再裁員 涉核心部門

美國知名電腦製造商戴爾科技（Dell Technologies）傳出在中國展開新一波裁員行動，港媒報導，戴爾本周將與受影...

時隔7年首度舉行經貿會談 英商貿大臣訪中修復關係

英國首相施凱爾內閣改組後，新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）10日到訪中國，預計會晤商務部長王文濤，並出席中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。