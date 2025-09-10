關稅戰影響！上海美國商會調查：在陸美企對未來5年信心 創26年來新低

上海美國商會最新調查顯示，中美緊張局勢、大陸激烈的國內競爭及大陸經濟增長放緩，正在削弱美國企業對大陸的信心，使它們對未來5年大陸市場前景的樂觀程度已降至歷史新低。

路透報導，上海美國商會10日發布調查，稱僅有41%的受訪美國企業，對未來5年在陸業務的前景表示樂觀，比去年下降6個百分點。這是上海美國商會自1999年發布年度報告以來，樂觀程度最低的一次。

這項調查的對象涵蓋各行業的254家會員企業，調查時間正值美國總統川普4月宣布全面徵收所謂「解放日」關稅之後不久。

據其調查，地緣政治仍是企業最關注的問題，有66%的受訪者稱，中美緊張局勢將是未來3-5年業務面臨的最大挑戰。上海美國商會會長鄭藝表示，我們喜歡中美達成的90天休戰期，「但問題並沒有消失，它仍然存在。」他補充說，目前的不確定性，使企業難以規畫未來。

來自大陸國內新興企業的競爭，被列為美企面臨的第2大挑戰，超越了大陸經濟放緩。

另，盈利企業比率較去年的歷史低點有所回升，達到71%，收入表現同樣改善；57%的會員企業實現同比增長，高於去年的50%。

儘管如此，受訪會員中僅有45%預計2025年收入將增長；若成真，將創下歷史新低。同時，64%的企業預計，新一輪中美關稅將拖累今年的收入表現。

至於調查顯示的積極面是，相信大陸監管環境透明的企業比率，較去年大幅上升13個百分點、來到48%。相信監管環境將進一步開放的企業比率，也從去年的22%升至41%。

不過，僅有12%的受訪者，將大陸視為企業的首要投資目的地，創下有關調查的歷史新低。調查稱，過去1年，47%的企業已將原定投向中國大陸的投資轉向其他地區，東南亞仍是投資轉向的首選地區。