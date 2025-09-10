中國8月對非洲出口激增26% 對美下降33%

美中關稅戰之下，中國企業已將貿易轉向非洲，8月，中國對美國的出口下降了33%，對非洲的出口增長了26%。今年前8個月，中國對非洲的貿易順差達600億美元，貿易不平衡主要源於電池、太陽能板、電動汽車出口激增。

紐約時報中文網9日報導，根據中國海關總署8日公布的數據，截至8月，中國向非洲出口了價值1410億美元（約新台幣4.2兆元）的商品和服務，同時進口810億美元，貿易順差達到600億美元，幾乎超過了去年的總額。中國對非洲貿易不平衡的擴大，源於中國製造的電池、太陽能電池板、電動汽車和工業設備出口激增。

在烏干達首都康培拉（Kampala）一些電子產品商店中，販售的太陽能板大多都是中國製造。店主約瑟夫（Joseph）估計，目前市面上近99%的太陽能品牌都來自中國，中國產品的價格優勢無可匹敵。

工業與消費領域的出口同樣有大幅成長。今年前5個月，中國對非洲的鋼鐵出貨量增長了近30%。中國的農業、建築和造船機械的交付量都增長了40%以上，電機和發電機出口增長了50%以上。

中國汽車出口在今年的前5個月增長了67%，其中僅5月的出貨量就翻了一倍。中國智慧型手機也搶占市場，非洲前5大手機品牌中有4個是中國品牌，其中華為和小米今年的市占率增幅最大。

非洲一直是中國「一帶一路」計畫的一部分，中國在非洲投入鉅資建立基礎設施，加深中國在非洲的影響力。隨著美國從非洲撤出，中國正以經濟平衡力量的姿態出現。今年，川普政府削減了對非洲的援助，還對許多非洲國家徵收關稅，其中南非商品面臨30%的關稅。

而北京在今年6月表示，將免除53個非洲國家幾乎所有關稅。報導指出，中國所傳遞的訊息是，中國將致力於培養與非洲之間富有成果、互利共贏的關係。

儘管非洲領導人也擔心中國商品大量湧入將破壞非洲本土高價值產業發展，但報導引述凱投宏觀（Capital Economics）非洲經濟學家奧莫喬莫洛（David Omojomolo）表示，執政者認為他們必須與中國維持良好關係。