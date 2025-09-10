快訊

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

大陸傳在東沙島挖油氣 陸國台辦：兩岸應共同維護海洋權益

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
近期傳出大陸中海油在東沙島附近鑽探，就此大陸國台辦稱兩岸同屬一個中國，應共同維護國家領土主權和海洋權益。（圖／本報系資料照）
日前傳出大陸中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣專屬經濟區（EEZ）鑽探石油與天然氣，其中1座設施距離東沙群島限制水域邊界僅50公里，對此，大陸國台辦發言人陳斌華稱，兩岸同屬一個中國，應共同維護國家領土主權和海洋權益，並批民進黨政府藉此進行政治炒作，完全是別有用心。

國台辦10日上午的例行記者會上，本報記者提問，大陸方面如何評價中海油在台灣專屬經濟區鑽探、距離東沙島頗近的消息，陳斌華回應，中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。兩岸同屬一個中國，應共同維護國家領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體和根本利益。他並指，「民進黨當局藉此進行政治炒作，完全是別有用心。」

過往，台灣的中國石油與大陸的中海油曾經合作探勘「台潮石油合約」區域，陳斌華未就此回應上述陸方相關舉措與先前的探勘有無關係，也未回應未來兩岸探勘合作還有沒有前景。

公開資料顯示，我中油與大陸中海油曾有「台潮石油合約」、「南日島盆地聯合研究協議區」等油氣共同探勘開發計畫，其中台潮石油合約區，中油設立了台潮公司，2018年進行鑽後檢討及整體油氣資源評估，提出岩樣分析顯示儲集層內發現油氣包裹體，惟中油公司認為，該合約3口探井皆未鑽獲具商業開發之油氣，決議2018年12月31日合約期滿不再延約，2019年進入清算作業，2020年5月15日完成清算作業，同年公司正式註銷。

近年相關合作案則有：2017年5月，中油與道達爾勘探與生產（中國）有限責任公司及中國海洋石油總公司簽署「南海台陽契約區石油契約」，由道達爾公司擔任經營人，共同進行台灣海峽中線兩側深水區域合作探採油氣。

