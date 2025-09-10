快訊

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
鄭州富士康正處於iPhone 17系列產品量產爬坡期，產線幾乎拉滿，近20萬名工人實行兩班制趕工，還有廠房主管稱「加班到飛起」。（中央社資料照片）

蘋果（Apple）最新iPhone 17，在10日秋季發表會正式亮相。陸媒報導，目前鄭州富士康正處於iPhone 17系列產品量產爬坡期，產線幾乎拉滿，近20萬名工人實行兩班制趕工，有廠房主管稱「加班到飛起，去年沒這麼忙」。「返費工」模式的返費價格，9月初也已回升突破人民幣9,000元（約新台幣3.8萬元），高價再現。

陸媒界面新聞10日發布其記者在蘋果發表會前夕，以「小時工」身分進入富士康鄭州港區進行探訪的報導。報導指出，富士康鄭州港區規模最大的航空港廠區，是富士康大陸最大工廠，也是蘋果全球最大組裝廠，多數iPhone高階機型在此組裝。每年8月中下旬至11月，這裡都會進入全年最繁忙時段，產線幾乎拉滿。

目前富士康鄭州港區正處於iPhone 17系列產品量產爬坡期，隨著投產規模逐步擴大，廠區對人力的需求持續上升。1名人力仲介稱，今年臨時工比去年招得多，8月份返費價格最高喊到9,800元（約新台幣4.2萬元），「那幾天高價的時候，1天都能進幾萬人，連著1個禮拜沒停過。」

臨時工群體中，「返費工」是主力之一，指的是做滿規定期限後，可額外領取1筆「返費」的臨時工，加上常規薪資，3個月內通常能存下人民幣2萬多元，而返費金額的波動，也會直接影響招工效率。

還有另一類臨時工稱為「小時工」，薪資以小時計費，每工作滿1個月分2次發薪資，分別是「同工同酬薪資」以及「差價補貼」，前者包含：底薪人民幣2,100元（約新台幣8900元）、加班費、夜班補貼。報導稱，記者5日以小時工身分進入廠區，當天近2,000名派遣工在分送現場等候。

報導指出，當前，生產車間內有近20萬名工人實行兩班制，鎖螺絲、貼膜、組裝零件，傳送帶持續輸送成型的iPhone 17，隨後產品進入包裝車間，被裝入印有蘋果logo的白色包裝盒。不過，當地人力仲介稱，這樣的人數規模並非最高峰，「最多的時候能有40萬人。那時蘋果更火，也主要是富士康在做。現在訂單分散，不止富士康1家了。」

1名產線負責人表示，目前鄭州港區整體產線開動率已達8到9成，主體產能已完全轉向iPhone 17系列，舊機型僅在1、2個車間保留少量產線。按計畫，鄭州產區這1、2周就會停止iPhone 16機型的生產。

報導引述富士康集團1位主管表示，從8月起廠區加班強度陡然提升，「加班到飛起」，去年沒這麼忙。至於後續生產節奏，還得看新品發布後的市場情況。

