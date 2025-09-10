創新高！陸可穿戴腕帶設備出貨量 上半年達3390萬台 華為居首

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
市場分析機構Canalys（現併入Omdia）數據顯示，2025年上半年，中國大陸可穿戴腕帶設備出貨量達3,390萬台，創新高。（圖／取自芯智訊微博）
市場分析機構Canalys（現併入Omdia）數據顯示，2025年上半年，中國大陸可穿戴腕帶設備出貨量達3,390萬台，創上半年度出貨量的歷史新高，年增速高達36%，更是繼2024年下半年33%的增長後持續強勢攀升。

Canalys指出，基礎手環品類以80%的驚人增速成為增長最快的細分市場，成為推動中國大陸市場強勁表現的主要動力。

今年上半年，華為以1,200萬台出貨量領先市場，占據36%的分額、小米緊隨其後，出貨量達1,100萬台，市場分額達32%。2家廠商均首次在上半年實現出貨量突破千萬台的里程碑，其中，小米出貨量較去年同期實現翻倍，尤為亮眼。

另外，小天才以260萬台排名第3，市場分額為8%；蘋果以190萬台排名第4，市場分額為6%；vivo以70萬台排名第5，市場分額為2%。

Canalys研究分析師秦藝源指出，大陸的國家補貼政策通過鼓勵現有用戶設備升級、吸引新用戶，甚至重新激發老用戶的興趣，有效提振了可穿戴手環的需求，再與大型「618」促銷活動結合，降低了價格敏感型消費者的購買門檻，並推動消費者購買考慮價格更高的基礎手表和智慧手表，正是「口紅效應」的體現。

Canalys研究經理陳秋帆分析，小米持續加碼基礎手環品類，以功能升級與時尚化設計提升個性化體驗的同時，保持親民定價，此策略助力小米實現101%的年增速，並吸引追逐潮流科技的年輕用戶，鞏固其在平價市場的主導地位。

