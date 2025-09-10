上海美國商會：美中緊張局勢 對前景樂觀企業創新低

上海美國商會今天發布2025年年度中國商業報告，只有41%的受訪美企對未來5年在中國的業務前景感到樂觀，這是自1999年報告發表以來最低，原因包括美中緊張局勢、中國國內競爭激烈及經濟增長緩慢。

路透社10日報導，上海美國商會的2025年年度中國商業報告訪問了254間會員公司，相關訪問於美國總統川普公布「解放日關稅」後進行。只有41%的受訪公司對未來5年在中國的業務前景感到樂觀，較之前一年減少6個百分點。

報告表示，有66%受訪企業認為地緣政治問題是最大因素，美中關係緊張是其生意面對最大的挑戰，其次是中國國內競爭及經濟放緩。只有45%的受訪企業認為今年會有盈利增長，有64%的受訪企業預計新的美中關稅將拖累今年的收入。