快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

上海美國商會：美中緊張局勢 對前景樂觀企業創新低

中央社／ 台北10日電

上海美國商會今天發布2025年年度中國商業報告，只有41%的受訪美企對未來5年在中國的業務前景感到樂觀，這是自1999年報告發表以來最低，原因包括美中緊張局勢、中國國內競爭激烈及經濟增長緩慢。

路透社10日報導，上海美國商會的2025年年度中國商業報告訪問了254間會員公司，相關訪問於美國總統川普公布「解放日關稅」後進行。只有41%的受訪公司對未來5年在中國的業務前景感到樂觀，較之前一年減少6個百分點。

報告表示，有66%受訪企業認為地緣政治問題是最大因素，美中關係緊張是其生意面對最大的挑戰，其次是中國國內競爭及經濟放緩。只有45%的受訪企業認為今年會有盈利增長，有64%的受訪企業預計新的美中關稅將拖累今年的收入。

上海 美國 美中關係

延伸閱讀

川普拋震撼提議 逼俄與烏和談：籲歐對中印加徵重稅 美願比照辦理

川普開戰好萊塢！湯姆漢克斯慘被「政治追殺」西點軍校大獎被拔

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

相關新聞

陸牛奶廣告詞「把乳牛當女兒養」挨批不妥 客服：3年前已回收

大陸江蘇有網友上傳1只戶外拍攝的牛奶箱的照片指，上海某乳業「把乳牛當女兒養」的廣告語再度現身，引發網友質疑，由於該品牌曾...

陸8月CPI轉跌年減0.4%、PPI年減2.9% 半年來首次收窄

據大陸國家統計局10日發布，大陸8月全國居民消費價格（CPI）按年下降0.4%，較上個月持平轉跌，凸顯大陸內需低迷、通縮...

陸新能源車產銷 連10年全球第一

大陸工業和信息化部副部長辛國斌9日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上指出，中國新能源汽車去年...

全球最大26兆瓦級海上風電機組 成功吊裝

近日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製的全球最大26兆瓦級海上風電機組，在山東東營風電裝備測試認證...

陸企業銷售收入 8月持續增長

據新華社報導，大陸國家稅務總局9日發布的最新增值稅發票數據顯示，8月中國大陸全國企業銷售收入增速較7月加快0.9個百分點...

世界人才排名 香港躍全球第4

香港特區政府發言人9日表示，瑞士洛桑國際管理發展學院9日發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的全球第九位躍升至第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。