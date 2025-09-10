北京研究推動大陸港澳共建單一自貿區
據報導，中國商務部副部長鄢東今天說，他們正研究推動大陸、香港和澳門共建單一自貿區。
第十屆「一帶一路高峰論壇」在今天早上於香港會議展覽中心舉行，官方香港電台報導，鄢東在會上致辭說，商務部全力支持香港參與共建「一帶一路」，為香港開拓大陸和國際市場。
他說，商務部將繼續支持香港深度聯通內外，以及擴大大陸對香港金融、建築和旅遊等領域開放，並研究推動大陸、香港和澳門共建單一自貿區。
此外，鄢東說，「一帶一路」經貿合作取得豐碩成果，去年中國與共建「一帶一路」國家的貨物貿易額超過3兆美元，商務部支持香港鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，在「一帶一路」設施聯通、貿易暢通和資金融通等方面發揮橋樑作用。
