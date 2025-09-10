洩露公司機密 小米中國區市場部總經理被辭退

快訊

中央社／ 台北10日電

中國科技巨頭小米8日公告，其中國區市場部總經理王騰被辭退，原因是洩露公司機密訊息，存在利益衝突等嚴重違規違紀行為。王騰則回應，承認過去存在失職，但強調未涉及違法行為。

小米高層出現人事大地震。據澎湃新聞、證券時報、新京報等陸媒報導，8日晚間，小米集團職業道德委員會內部信件通知顯示，中國區市場部員工王騰，洩露公司機密訊息，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為。根據「小米集團員工違規違紀行為處理辦法」、「小米集團誠信廉潔守則」等制度規定，公司決定給予王騰辭退的處分。

王騰在被辭退前為小米集團中國區市場部總經理，並兼任REDMI品牌總經理。王騰在被辭退當日晚發文稱，「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。」他並感謝小米創辦人雷軍及公司主管多年培養與信任，稱「非常不捨離開，未來仍會一如既往支持小米與REDMI。」

消息一出引發各界議論王騰是否出售小米機密等討論，王騰隔日再度發文澄清說，關於離職，網路上很多傳言都是假消息，他沒有竊取公司機密出售，沒有收人錢財。他強調，他有失職行為，但沒有做違法行為。

目前，王騰個人微博帳號「王騰Thomas」的簡介內容已清除、無小米相關認證，其在短影音平台的同名認證帳號顯示「帳號已封禁，暫時無法操作」，另一平台的帳號已設為私密，所有內容均不可見。

機密 衝突 網路

