快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

中國深陷通縮陰霾 8月CPI年減0.4%

中央社／ 台北10日電

中國國家統計局今天發布最新統計資料。中國8月消費者物價指數CPI）年減0.4%，8月生產者物價指數（PPI）年減2.9%。官方認為，會出現CPI按年下跌，是因為上年的同期對比基數走高有關。

根據中國國家統計局網站釋出的數據，中國深陷通縮陰霾。

中國國家統計局公布數據顯示，2025年8月份，CPI年減0.4%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.6%；食品價格下降4.3%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.0%，服務價格上漲0.6%。

1到8月平均，CPI年減0.1%。8月份CPI按月持平，其中，城市持平，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.5%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.1%，服務價格持平。

2025年8月份，PPI年減2.9%，降幅比上月收窄0.7個百分點；與上月相比由下降0.2%轉為持平。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀上述數據指出，8月份，消費市場運行總體平穩，CPI較上月相比持平，年減0.4%，扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.9%，漲幅連續第4個月擴大。國內市場競爭秩序持續優化，部分行業供需關係改善，PPI與上月相比從上月下降0.2%轉為持平；年減2.9%，降幅比上月收窄0.7個百分點。

對於8月出現CPI按年下跌，董莉娟表示，主要是上年同期對比基數走高，疊加當月食品價格漲幅低於季節性水平所致。另外，分類別看主要是食品價格較低。

CPI 指數

延伸閱讀

陸8月CPI轉跌年減0.4%、PPI年減2.9% 半年來首次收窄

大驚奇…8月出口超車南韓 年增34%

8月出口電子品紅通通 傳產翻黑

陽明、萬海8月遇逆風

相關新聞

陸牛奶廣告詞「把乳牛當女兒養」挨批不妥 客服：3年前已回收

大陸江蘇有網友上傳1只戶外拍攝的牛奶箱的照片指，上海某乳業「把乳牛當女兒養」的廣告語再度現身，引發網友質疑，由於該品牌曾...

陸8月CPI轉跌年減0.4%、PPI年減2.9% 半年來首次收窄

據大陸國家統計局10日發布，大陸8月全國居民消費價格（CPI）按年下降0.4%，較上個月持平轉跌，凸顯大陸內需低迷、通縮...

陸新能源車產銷 連10年全球第一

大陸工業和信息化部副部長辛國斌9日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上指出，中國新能源汽車去年...

全球最大26兆瓦級海上風電機組 成功吊裝

近日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製的全球最大26兆瓦級海上風電機組，在山東東營風電裝備測試認證...

陸企業銷售收入 8月持續增長

據新華社報導，大陸國家稅務總局9日發布的最新增值稅發票數據顯示，8月中國大陸全國企業銷售收入增速較7月加快0.9個百分點...

世界人才排名 香港躍全球第4

香港特區政府發言人9日表示，瑞士洛桑國際管理發展學院9日發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的全球第九位躍升至第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。