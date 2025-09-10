中國深陷通縮陰霾 8月CPI年減0.4%
中國國家統計局今天發布最新統計資料。中國8月消費者物價指數（CPI）年減0.4%，8月生產者物價指數（PPI）年減2.9%。官方認為，會出現CPI按年下跌，是因為上年的同期對比基數走高有關。
根據中國國家統計局網站釋出的數據，中國深陷通縮陰霾。
中國國家統計局公布數據顯示，2025年8月份，CPI年減0.4%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.6%；食品價格下降4.3%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.0%，服務價格上漲0.6%。
1到8月平均，CPI年減0.1%。8月份CPI按月持平，其中，城市持平，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.5%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.1%，服務價格持平。
2025年8月份，PPI年減2.9%，降幅比上月收窄0.7個百分點；與上月相比由下降0.2%轉為持平。
中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀上述數據指出，8月份，消費市場運行總體平穩，CPI較上月相比持平，年減0.4%，扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.9%，漲幅連續第4個月擴大。國內市場競爭秩序持續優化，部分行業供需關係改善，PPI與上月相比從上月下降0.2%轉為持平；年減2.9%，降幅比上月收窄0.7個百分點。
對於8月出現CPI按年下跌，董莉娟表示，主要是上年同期對比基數走高，疊加當月食品價格漲幅低於季節性水平所致。另外，分類別看主要是食品價格較低。
