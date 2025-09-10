陸8月CPI轉跌年減0.4%、PPI年減2.9% 半年來首次收窄

據大陸國家統計局10日發布，大陸8月全國居民消費價格（CPI）按年下降0.4%，較上個月持平轉跌，凸顯大陸內需低迷、通縮陰霾未散；全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降2.9%，降幅自今年3月以來首次收窄，可見當局整治市場內捲式競爭與壓價之成效。

大陸8月CPI按年下降0.4%，較上個月下跌0.4個百分點，遜於路透預期的下跌0.2%。PPI按年下降2.9%，降幅比上月收窄0.7個百分點，與預期持平。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，CPI年增率由平轉降，主要是去年同期對比基數走高疊加本月食品價格漲幅低於季節性水平所致。分類別看，主要是食品價格較低，豬肉、雞蛋、鮮果價格變動均弱於季節性。

不過，扣除食品和能源價格的核心CPI按年增0.9%。董莉娟表示，隨著擴內需促消費政策持續顯效，核心CPI較去年同期漲幅連續第4個月擴大。

董莉娟指出，8月PPI降幅比上月收窄0.7個百分點，是今年3月以來首次收窄。她分析，除受去年同期對比基數走低影響外，當局加緊實施更加積極有為的宏觀政策，促使一些行業價格呈現積極變化，其中，國內市場競爭秩序持續優化，包含企業無序競爭得到治理、重點行業產能治理有序開展，帶動相關行業價格年降幅收窄。