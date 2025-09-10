陸企業銷售收入 8月持續增長

據新華社報導，大陸國家稅務總局9日發布的最新增值稅發票數據顯示，8月中國大陸全國企業銷售收入增速較7月加快0.9個百分點。

從具體數據看，8月份，製造業銷售收入增速較全國企業總體增速快1.5個百分點，占大陸全國企業銷售收入比重為30.7%。製造業高端化、數位化穩步推進，裝備製造業、數位產品製造業銷售收入年比分別增長7.4%和9.6%。

同時，「人工智能+」深入推進。8月份，大陸全國高技術產業銷售收入年比增長14.5%，延續較快增長態勢。大模型高科技企業加快技術突破，推動AI技術在智能製造企業深度應用，工業機器人製造、特殊作業機器人製造、服務消費機器人製造銷售收入同比分別增長12.6%、52.9%和64.2%。