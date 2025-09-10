全球最大26兆瓦級海上風電機組 成功吊裝
近日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製的全球最大26兆瓦級海上風電機組，在山東東營風電裝備測試認證創新基地成功吊裝。
該機組刷新了全球已安裝風機單機容量最大、葉輪直徑最長的雙項紀錄，為世界海上風電發展，樹立了新標竿。
據介紹，此次吊裝的26兆瓦級海上風電機組由超過3萬個零部件構成，其供應鏈實現完全自主可控。發電機、葉片、軸承、電控系統等核心部件在多項技術上達到世界領先水準。機組單機容量大、發電效率高，其風輪掃風面積達7.7萬平方米，相當於10.5個標準足球場大小。
此外，該型機組單機容量可覆蓋20兆瓦至26兆瓦，滿足不同風區、不同海域的專案要求。機組滿發時，每轉一圈即可發出62度電，在年平均10米/秒的風速下，單台機組每年可輸出1億度清潔電能，可滿足5.5萬戶普通家庭一年的生活用電，可以節約標準煤3萬餘噸、減少二氧化碳排放8萬餘噸。
東方風電是大陸風電產業一體化專業公司，總部位於四川省德陽市，產品涵蓋1.5兆瓦至10兆瓦系列陸上和5兆瓦至26兆瓦系列海上風力發電機組，產品出口瑞典、芬蘭、衣索比亞、古巴、厄瓜多等多個國家，致力於為用戶提供性能卓越、智慧化水準高的風力發電機組，為世界提供更加清潔高效的能源。
