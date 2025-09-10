世界人才排名 香港躍全球第4

香港特區政府發言人9日表示，瑞士洛桑國際管理發展學院9日發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的全球第九位躍升至第四位，為歷來最高排名，位列亞洲第一。

香港在排名中的三個人才競爭力因素均連續第二年上升。其中，「吸引力」排名攀升至第20，「就緒度」和「投資及發展」排名分別上升至第三和第12。各項指標方面，香港的科學學科畢業生百分比繼續高居全球第一，財務技能排名上升至全球第三，管理層薪酬和管理教育效能均位列全球第五。

香港特區政府發言人表示，上述排名證明香港特區政府在教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向、收到成效。香港專上教育高度國際化和多元化，擁有五所世界百強大學和優秀的科研人才，是國際高端人才交流合作的匯聚地。

該發言人稱，特區政府致力打造「留學香港」品牌，持續堅定投資教育，支持院校不斷革新優化，發揮一流大學優勢，配合院校擴容提質，又推行獎學金計畫等一系列具體政策措施，全方位吸引各地優秀人才和培育本地人才，鞏固香港國際專上教育樞紐的地位，配合教育強國戰略。

香港特區政府發言人說，特區政府深明人才的關鍵作用，在2024年的施政報告中宣布成立教育、科技和人才委員會，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。世界知識產權組織9月1日公布的《2025年全球創新指數》百強創新集群，「深圳—香港—廣州」創新集群首度排名全球第一，足見粵港澳大灣區在創科方面獲得國際的高度肯定，是全球各地創科人才開拓和發展事業的理想之地。

特區政府發言人說，政府會繼續對準香港「八大中心」戰略定位的人力需求，適時作出優化，加強培育本地相關人才，同時進一步提升人才庫的多元性及人才計劃的成效，為香港未來發展提供更強大的人才支撐。

截至今年8月底，香港各項輸入人才計劃共收到逾52萬件申請，其中逾35萬件獲批，同期經各項人才入境計劃抵港的人才逾23萬人。