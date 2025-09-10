陸新能源車產銷 連10年全球第一

大陸工業和信息化部副部長辛國斌9日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上指出，中國新能源汽車去年產量突破1,300萬輛，產銷量連續10年保持全球第一名。

「新能源汽車是全球汽車產業綠色發展、轉型升級的一個重要方向，也是我國從汽車大國向汽車強國轉變的必由之路。」辛國斌表示，新能源汽車的銷售占比從2020年的5.4%提升到去年的40.9%。去年新能源汽車整車消費超過人民幣2兆元，有力帶動了產業鏈上下游和相關產業的快速發展，形成了巨大的經濟社會效益，為經濟高質量發展作出了重要貢獻。

大陸國家發展改革委日前發布數據顯示，2024年，中國大陸全國新能源汽車保有量達到3,140萬輛，比「十三五」末增長5倍多。

公安部最新數則據顯示，截至今年6月底，大陸全國新能源汽車保有量達3,689萬輛，全國新能源汽車保有量占汽車總量比重達10.27%。上半年新註冊登記新能源汽車562.2萬輛，較去年同期增長27.86%，創歷史新高。

中國產業經濟信息網指出，2021年以來，中國新能源汽車發展勢頭強勁，年產銷增速連續四年超過30%。 關鍵之一是中國擁有強大完備的新能源汽車產業體系。當前中國已形成涵蓋原材料供應、電池生產、整車製造、充換電設施建設等在內的智能新能源汽車產業鏈。「一分鐘生產一輛新能源汽車的效率，正是產業鏈高度協同與高效運轉的結果」。

此外，中國消費者對新能源汽車的接受程度也愈來愈高，消費需求持續釋放。

新華社報導，「十四五」時期（2021年至2025年），大陸官方接續制定產業發展規劃。行業企業加大投入，攻克了一批技術難題，顯著提升了產品的質量性能。比如，純電動乘用車平均續駛里程接近500公里，動力電池單體成本降低30%，但壽命卻提高40%，充電速率提升3倍多。充電樁、換電站等基礎設施更加完善等。

截至2024年底，中國大陸全國充電基礎設備總量已達到1281.8萬台，中國已形成全球最大規模充電網絡。中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟最新數據顯示，今年上半年，中國樁車增量比為1:1.8，充電基礎設施建設已能基本滿足新能源汽車的快速發展。

不過辛國斌也提出，「我們也要看到，目前產業發展還存在著一些不容忽視的問題，比如說高端製程車用大算力芯片（晶片）還有短板，比如說產業非理性競爭的問題還比較突出等。」

辛國斌表示，未來將進一步完善支持政策，加強關鍵核心技術突破，規範產業競爭秩序，持續推動產業高質量發展。