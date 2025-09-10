螞蟻推千億能源資產「上鏈」

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

彭博引述消息人士報導指，螞蟻集團旗下企業解決方案部門螞蟻數字科技，正悄然將價值超過人民幣600億元（約新台幣2,550億元）的能源基礎設施和其他現實世界電力資產，與其區塊鏈平台「螞蟻鏈」（AntChain）連接起來，也就是所謂「上鏈」。

報導稱，螞蟻數字科技一直在追蹤中國大陸境內約1,500萬個新能源設備的發電量及潛在停電情況，包括風力渦輪機與太陽能電池板，並將相關數據上傳至AntChain。

消息人士指，下一步計畫是發行與這些資產掛鉤的代幣，目前部分工作試點已經開始。迄今為止，該公司已透過此方式為三個清潔能源項目完成融資，籌集約人民幣3億元。螞蟻數字科技未來擴張的選項之一，就是將這些代幣在境外去中心化的交易所上市，從而增強流動性。不過，這些計畫仍在審議當中，很大程度上仍取決於中國大陸監管機構的批准。

消息人士指，透過實體資產代幣化籌資，螞蟻數字科技可以繞過傳統金融中介。投資者可直接購買代表資產部分所有權或未來收益的數位代幣，無需依賴經紀商或集中式交易所。截至目前，螞蟻集團尚未對此作出相關回應。

在監管方面，螞蟻數字科技的進展將受香港數位資產監管規範限制。

陸新能源車產銷 連10年全球第一

大陸工業和信息化部副部長辛國斌9日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上指出，中國新能源汽車去年...

陸AI雲爆發 阿里市占第一…獨拿35%市場

市場調研機構Omdia最新報告顯示，2025年上半年，大陸AI雲市場規模達人民幣223億元（約新台幣950億元），其中阿...

港人才排名躍全球第四 超車新加坡…登亞洲冠軍

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）昨（9）日公布《2025年世界人才排名》（2025 World Talent Rank...

全球最大26兆瓦級海上風電機組 成功吊裝

近日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製的全球最大26兆瓦級海上風電機組，在山東東營風電裝備測試認證...

陸企業銷售收入 8月持續增長

據新華社報導，大陸國家稅務總局9日發布的最新增值稅發票數據顯示，8月中國大陸全國企業銷售收入增速較7月加快0.9個百分點...

世界人才排名 香港躍全球第4

香港特區政府發言人9日表示，瑞士洛桑國際管理發展學院9日發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的全球第九位躍升至第四...

