螞蟻推千億能源資產「上鏈」

彭博引述消息人士報導指，螞蟻集團旗下企業解決方案部門螞蟻數字科技，正悄然將價值超過人民幣600億元（約新台幣2,550億元）的能源基礎設施和其他現實世界電力資產，與其區塊鏈平台「螞蟻鏈」（AntChain）連接起來，也就是所謂「上鏈」。

報導稱，螞蟻數字科技一直在追蹤中國大陸境內約1,500萬個新能源設備的發電量及潛在停電情況，包括風力渦輪機與太陽能電池板，並將相關數據上傳至AntChain。

消息人士指，下一步計畫是發行與這些資產掛鉤的代幣，目前部分工作試點已經開始。迄今為止，該公司已透過此方式為三個清潔能源項目完成融資，籌集約人民幣3億元。螞蟻數字科技未來擴張的選項之一，就是將這些代幣在境外去中心化的交易所上市，從而增強流動性。不過，這些計畫仍在審議當中，很大程度上仍取決於中國大陸監管機構的批准。

消息人士指，透過實體資產代幣化籌資，螞蟻數字科技可以繞過傳統金融中介。投資者可直接購買代表資產部分所有權或未來收益的數位代幣，無需依賴經紀商或集中式交易所。截至目前，螞蟻集團尚未對此作出相關回應。

在監管方面，螞蟻數字科技的進展將受香港數位資產監管規範限制。