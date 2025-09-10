比亞迪拚三年內在歐生產
大陸電動車製造商比亞迪正加快歐洲布局。路透報導，比亞迪計劃三年內實現電動車在地生產，以規避歐盟加徵關稅，並透過增加展廳、擴充車型與推出插電式混合動力車，進一步擴大在歐洲的市占率。
據報導，比亞迪執行副總裁李柯在慕尼黑舉行的IAA Mobility車展上表示，公司正在「訓練自己在生產上更歐洲化」，並強調「給我們大概兩到三年時間」，就能達到歐洲市場所需電動車的本地化生產。
比亞迪目前正在匈牙利建設工廠，預計今年啟動投產，並計劃於2026年在土耳其開設新廠。
另，彭博提到，在大陸陷入激烈價格戰之際，比亞迪也透過擴展銷售網絡加強歐洲市場布局。李柯表示，公司正與數百家當地供應商洽談，並計劃在今年底前於歐洲32個國家設立超過1,000家門市。大陸車企增加更多不觸發關稅的混合動力和燃油車型，建立本地銷售合作夥伴關係，並承諾在歐洲建廠。
李柯透露，比亞迪最初僅在歐洲銷售純電動車，但去年底開始引進插電式混合動力車（PHEV），且銷量表現亮眼。
