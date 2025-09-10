快訊

港人才排名躍全球第四 超車新加坡…登亞洲冠軍

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）昨（9）日公布《2025年世界人才排名》（2025 World Talent Ranking），香港由去年的第九名躍升到第四名，超過新加坡成為亞洲之冠。（中通社）
瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）昨（9）日公布《2025年世界人才排名》（2025 World Talent Ranking），香港由去年的第九名躍升到第四名，超過新加坡成為亞洲之冠，也是香港歷來最高排名。而台灣在本次排名中提高一個名次至第17名，大陸排名則是持平在第38名。

在《2025年世界人才排名》69個經濟體中，瑞士丶盧森堡及冰島分別位居冠亞季軍，僅隨香港之後，依次是荷蘭丶瑞典丶新加坡（下跌五位至第七）丶丹麥丶阿拉伯聯合大公國及奧地利。

香港在《排名》中所有三個人才競爭力因素——「吸引力」（Appeal）、「就緒度」（Readiness）及「投資及發展」（Investment and Development）均連續第二年上升。足證香港政府自2022年底推出的一系列「搶人才」措施成效顯著。

在「吸引力」方面，香港總排名攀升八名至第20。當中三項評分值得留意，「外來高端人才」上升十名，顯示人才被香港的營商環境吸引；「員工積極性」及「人才外流」均上升八名，代表企業員工在港工作積極，而人才外流對香港競爭力的影響日漸減少。

至於曾經最高排名全球亞軍丶今年大跌五名至排第七的新加坡，管理學院在記者會上指出，主因是當地生活成本高昂，以致難以挽留專業人才，不過，新加坡在「就緒度」方面仍然強勁，只較去年下降一名。

