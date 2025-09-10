陸AI雲爆發 阿里市占第一…獨拿35%市場

市場調研機構Omdia最新報告顯示，2025年上半年，大陸AI雲市場規模達人民幣223億元（約新台幣950億元），其中阿里雲市占35.8%，位列第一。報告預估，2025年到2030年，大陸AI雲市場年均複合增長率（CAGR）為26.8%，到2030年規模將達到人民幣1,930億元（約新台幣8,200億元）。

報告指出，大陸AI雲市場在2024年規模為人民幣208億元，2025年預計增長148%至人民幣518億元，市場進入爆發期。

從廠商排名來看，在2025年上半年，阿里雲占比35.8%，火山引擎14.8%，華為雲13.1%，騰訊雲7%，百度雲6.1%。光是阿里雲一家市占便高於第二至四名的總和，前五名總和超整個市場的75%。

2025上半年大陸AI雲市占概況

Omdia預測，未來AI雲的增長將由多Agents（指AI代理）合作、情境工程（Context Engineering，指提供所有上下文讓語言大模型能合理解決任務）、AI安全、大規模應用程式界面（API）調用等驅動，MaaS層（Model As A Service，將機器學習模型部署到企業端，以API或開源軟體形式供用戶使用）預計增長最快，年均複合增長率將超72%，2030年將達人民幣177億元的規模。

Omdia認為，技術驅動阿里雲「AI全棧」體系不斷迭代更新，可更好滿足市場和行業新需求，比如支持企業出海、中小企業採用生成式AI等。與此同時，阿里通義持續推進「全尺寸」、「全模態」、「多場景」的全面開源，衍生模型突破14萬為全球第一，已發展出基於通義千問Qwen的全球開源生態，企業可在阿里雲上獲得更全、性價比更高的大模型、Agent、MCP Server（指提供大模型和應用程序之間進行交互的通用協議）等技術服務。

阿里2026財年第1季財報顯示，阿里雲營收人民幣334億元，年增26%，創三年來最高增速，AI相關產品營收連續八個季度三位數增長。分析認為，阿里AI營收的高增長向市場清晰驗證了AI商業化的可行路徑。

此外，大陸工信部副部長張雲明昨日在國新辦記者會上表示，將推動AI產業高質量發展，加快高水平賦能新型工業化，研究推出AI+製造專項行動實施方案。