從全球炒作到大跌…Labubu退燒 部分賣家開始賠本求售

曾經風靡一時的Labubu已明顯退燒。上海第一財經指出，隨著迷你版Labubu上市，以及泡泡瑪特產能擴大，整盒Labubu3.0系列的價格已跌至最高點的四分之一左右。

報導稱，9月9日，潮玩交易平台「千島」App顯示，原價人民幣99元的第三代「忠誠」成交均價為97元；曾炒到人民幣破萬元的「本我」隱藏款，目前成交均價更大跌至829元。

至於今年6月中旬，Labubu3.0整盒（含六個盲盒）的成交均價高達人民幣2,987元，目前成交均價也跌至683元。而近日整盒迷你版Labubu的成交均價也比剛上市時的人民幣2,000元下滑不少，來到1,634元左右。

報導稱，泡泡瑪特目前正在擴大產能，以承接更大的需求量。8月20日，在泡泡瑪特業績發布會上，泡泡瑪特供應鏈中心總裁袁俊傑表示，以毛絨玩具為例，現在一個月的產能是去年同期的十倍以上，約為3,000萬隻。

對於近期Labubu價格下滑，互聯網產業分析師張書樂對《第一財經》表示，潮流IP就不可能不遭遇黃牛，越是影響力「爆棚」就越會被黃牛盯上，尤其是在Labubu全球走紅之時，就更是黃牛眼中的「香餑餑」。

黃牛的爆炒儘管能給Labubu和泡泡瑪特帶來更多的曝光度，但並不符合其長遠發展目標，過高溢價也不會成為公司收益，更不符合消費者的利益。

事實上，在Labubu全球爆火、黃牛泛濫、溢價過高時，泡泡瑪特就主動宣布擴大產能和供給，直接讓虛高的價格腰斬，同時一定程度滿足了粉絲的需求。

張書樂認為，之所以現在才大跌，一方面是泡泡瑪特的產能跟上了，另一方面是潮玩本身的屬性決定了其熱度本就是短時有效。不光是Labubu，此前寶可夢、漫威旗下很多突然爆火的單個IP也都是如此。