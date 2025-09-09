快訊

iPhone 17將發表！黃牛比去年更敢喊 陸最高加價萬元搶先「預售」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
蘋果iPhone 17系列新機即將發表前，從黃牛開價來看，大陸消費者對iPhone 17的期待似乎高於去年iPhone 16。路透
蘋果iPhone 17系列新機即將發表前，從黃牛開價來看，大陸消費者對iPhone 17的期待似乎高於去年iPhone 16。路透

蘋果iPhone 17系列新機預計在台北時間10日凌晨1時發表，上海《第一財經》指出，大陸不少黃牛已經搶先「預售」。9日，大陸網上已有不少iPhone 17商品，售價最高是官方價格加價人民幣2,500元（約合新台幣1萬625元）。黃牛開出的溢價明顯高於iPhone 16，似乎反映大陸消費者對iPhone 17更為期待。

《第一財經》指出，目前iPhone 17在網路平台「閑魚」已有超40件商品在售，大部分商品連結的售價在人民幣9,999元左右。黃牛預售的iPhone 17，既有官網搶貨、實體店面貨源，也有來自日本、香港等「人肉背回」版貨源。

報導稱，有黃牛將目標對準iPhone 17港版第一批。商品頁面信息顯示，代購費為原機型價格加價8%至10%，從香港官方店購入。也有黃牛將港版代購價格拉升到了最高加價人民幣2,500元，「在原有價格上跑腿費1,000元，搶首發加價1,000元，需要原封原盒帶回加500元。」

也有黃牛表示，他將在iPhone 17正式發售首日從大陸線下搶貨，各機型價格均為在原價基礎上加價人民幣500元（約合新台幣2,125元），目前顧客問價更多的是iPhone 17Pro、iPhone 17 Pro Max兩個機型，「因為有三個攝像頭」。

不過，更多黃牛還在觀望中。目前大陸許多商家可以接受預訂，但具體溢價多少需要等iPhone 17首發當日再揭曉。不少商家用「正式發售當日到你手上」，「發售後兩小時送到」等攬客。報導指出，大陸不少用戶對第一時間拿到新iPhone仍有熱情。

第一財經指出，以目前的行情來看，相較iPhone 16，黃牛端對iPhone 17表現了更強的信心。2024年9月，iPhone 16正式發布後、開售前，iPhone 16在「閑魚」平台的普遍預售價為官網價格加價人民幣200元，海外版、港澳版加價則在300元至800元之間。

早前一些機構預測，iPhone 17可能漲價。華爾街投行傑富瑞分析師Edison Lee在7月的一份報告中表示，iPhone 17的平均售價將上漲50美元。大陸國金證券則分析，iPhone 17可望在SOC晶片AI能力提升、散熱、FPC軟板、電池及後蓋等方面迎來升級及價值量提升。

黃牛 售價 iPhone 人民幣

