力促人民幣國際化 人行接連與歐洲三央行續簽本幣互換

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行行長潘功勝與匈牙利國家銀行行長沃爾高續簽中匈雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行官網
中國人民銀行行長潘功勝與匈牙利國家銀行行長沃爾高續簽中匈雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行官網

中國人民銀行（大陸央行）過去幾天分別與歐洲央行、瑞士央行和匈牙利央行續簽雙邊本幣互換協議。分析指出，雙邊本幣互換是大陸央行拓展人民幣使用網絡的重要舉措，擴大國際使用範圍，能促進提升人民幣的國際接受度。

雙邊本幣互換協議，是指央行之間以一定數量的本幣交換等值的對方貨幣，用於雙邊貿易投資結算，或為金融市場提供短期流動性支持。本次大陸央行與歐洲、瑞士和匈牙利央行的本幣互換規模分別為人民幣3,500億元／450億歐元、1,500億元人民幣／170億瑞士法郎、人民幣400億元人民幣／1.9兆匈牙利福林，期限則分別為三年、三年、五年。

大陸央行表示，雙邊本幣互換協議續簽，有助於進一步深化雙邊貨幣金融合作，促進中國與相關經濟體的雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。

歐洲央行與人民銀行於2013年首次設立三年期雙邊貨幣互換安排。歐洲央行在本次新聞稿中提到，該安排目的是應對人民幣市場波動可能導致歐元區銀行突發性和暫時性人民幣流動性短缺的情況。提供流動性的安排有助於全球金融穩定。

大陸央行不斷深化與境外央行間的貨幣合作，今年8月發布的《2025年第二季度中國貨幣政策執行報告》指出，要穩步推進雙邊本幣互換，發揮互換對支持離岸人民幣市場發展和促進貿易投資便利化的作用。

財新網報導，至今年6月中旬，大陸央行已經與32個國家和地區的央行或貨幣當局簽署有雙邊本幣互換協議，總規模約人民幣4.5兆元。今年則已先後與斯里蘭卡、印尼、巴西、土耳其和紐西蘭的央行簽署雙邊本幣互換協議。

在大陸持續推進人民幣國際化的背景下，熟悉跨境業務的業內專家指出，雙邊本幣互換是大陸央行拓展人民幣使用網絡的重要舉措。貨幣的使用規模越大，貨幣的轉換與交易成本就越低。擴大人民幣的國際使用範圍、豐富應用場景，對於提升其國際接受度，具有自我強化的促進作用。

中國人民銀行行長潘功勝與瑞士國家銀行行長施萊格爾續簽中瑞雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行官網
中國人民銀行行長潘功勝與瑞士國家銀行行長施萊格爾續簽中瑞雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行官網
中國人民銀行行長潘功勝與歐洲中央銀行行長拉加德續簽中歐雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行官網
中國人民銀行行長潘功勝與歐洲中央銀行行長拉加德續簽中歐雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行官網

貨幣 人民幣 大陸央行

