陸光刻機落後美20年 美學者：這說法20年後可能沒什麼意義
中美半導體先進製程的差距持續為外界關注，特別近期高盛分析大陸光刻機落後美國二十年引起討論。史丹福大學工程學院電機系教授黃漢森9日對本報表示，現在科技發展來到一個轉折點（Inflection point），過去四、五十年都是大元件縮成小元件，縮小技術主要靠光刻機，但接下來關注的技術會是異質整合，還有新材料、新元件等。從長遠角度看，「現在稱落後，對二、三十年後可能沒什麼意義」。
外交部、科技、民主與社會研究中心（DSET）與中華經濟研究院（CIER）9日在台北舉辦「2025 半導體與地緣政治論壇：探索供應鏈韌性與策略新局」論壇，會上聚集來自美日歐等專家學者討論當前半導體產業的挑戰與機會。
黃漢森同時也是《晶三角：矽時代地緣政治下，美台中全球半導體安全》共同作者，他表示，現在正處於科技發展十字路口，以前受到關注的2D，未來十年不見得成功，未來還有3D堆疊、小晶片、先進封裝等，掌握到商業模式才能成功；他指出，過去重視無晶圓廠（Fabless），現在也改變，反而地點要更接近晶圓廠，兩者關係緊密。以前設計者有話語權，現在生產者更加重要。
黃漢森會後受訪稱，下一代技術如果從二、三十年長遠角度看，科技發展不會再只有縮小的技術，可能還有很多不同技術更重要。如果有其他技術，那個焦點就不一樣。國際政治形勢通常注重短期，但看全球科技布局時間要拉長，以後二、三十年的全球科技布局跟現在很不一樣。
至於一段時間以來對摩爾定律的討論，黃漢森說，對於摩爾定律有幾個解釋：一個是經濟方面，因為元件縮小，所以成本降低；另一方面是代表技術發展，如果從後者來看，技術發展一定會有，因為由需求帶動，如果理解是後者，摩爾定律會繼續發展，但如果是元件縮小，他認為不會，「因為現在（元件）已經縮的很小了」。
而「信任」是論壇中眾多講者提及要有合作的關鍵。黃漢森指出，要有強大半導體業要取決信任。北海道大學工學研究院教授、《半導體地緣政治學》作者太田泰彥指出，供應鏈夥伴之間也要有信任。
日本貿易振興機構亞洲經濟研究所（IDE-JETRO）資深主任研究員猪俣哲史表示，台日是經濟上好夥伴，他強調台日兩個經濟體可以是地緣經濟好夥伴。如果是地緣政治，就需要更多戰略思考，風險管理本質不同。他建議應該用軍事安全傳統威懾理論，用懲罰、制止，展現報復能力，防止攻擊發生等思維來思考經濟領域上的安全議題。
