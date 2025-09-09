騰訊據報或重返債市 最早本月發首筆「點心債」

彭博9日引述知情人士指出，大陸科技巨頭騰訊控股有限公司計劃最早於本月發售離岸人民幣債券（點心債），投資銀行近日已開始評估市場對該潛在債券交易的興趣。

據彭博報導，知情人士表示，如果定價成功，這將是騰訊首次發行「點心債」，亦是該公司自2021年4月以來，首次以任何貨幣發行債券。知情人士補充，該計劃尚未最終敲定，具體細節可能會根據投資者回饋進行調整。截至目前，騰訊尚未對相關消息作出回應。

彭博彙編數據顯示，今年迄今，企業發行人已發行了創紀錄的462億美元「點心債」，主要受惠於與美元債券市場相比更低的融資成本。除了騰訊外，另一中資科企百度本周也完成了第二批「點心債」的定價。

此前，彭博曾報導指，騰訊曾考慮在11月發行美元及離岸人民幣債券，但至今尚未有相關發行。據悉，騰訊現有一筆10億美元債券將於2026年1月到期，另有一筆5億美元債券將於明年4月到期。

至於騰訊財務數據方面，騰訊在今年6月底結束的季度中營收為257億美元，較去年同期增長15%，高於分析師預期的3%。騰訊亦加大對人工智慧（AI）研究的資本投入，以應對中國國內競爭對手推出與美國OpenAI等公司競爭的模型，但同時強調在AI投入上將保持謹慎。