快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

迪奧客戶個資外洩 陸公安通報3違法事實祭出行政處罰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官方9日通報指出，法國知名精品品牌迪奧（Dior）公布客戶數據遭黑客竊取後，迪奧上海公司被指未對個人訊息採取安全技術措施、違規傳輸用戶訊息等原因，而面對行政處罰。路透
大陸官方9日通報指出，法國知名精品品牌迪奧（Dior）公布客戶數據遭黑客竊取後，迪奧上海公司被指未對個人訊息採取安全技術措施、違規傳輸用戶訊息等原因，而面對行政處罰。路透

大陸官方9日通報指出，法國知名精品品牌迪奧Dior）公布客戶數據遭黑客竊取後，迪奧上海公司被指未對個人訊息採取安全技術措施、違規傳輸用戶訊息等原因，而面對行政處罰。

大陸國家網絡安全通報中心9日在微信公眾號通報稱，公安網安部門依法查處迪奧（上海）公司未依法履行個人資訊保護義務案。今年5月，多家媒體報導迪奧發生數據洩露事件，中國大陸地區用戶也陸續收到迪奧官方警示短訊。針對上述迪奧發生的數據洩露事件，大陸公安網安部門組織對迪奧（上海）公司依法開展行政調查。

通報稱，經查，迪奧（上海）公司存在三項違法事實：

一、未通過數據出境安全評估、訂立個人訊息出境標準合同或通過個人信息保護認證，違規向法國迪奧總部傳輸用戶個人訊息；

二、向法國迪奧總部提供用戶個人訊息前，未向用戶充分告知個人信息境外接收方的處理方式，未取得用戶單獨同意；

三、未對收集的個人信息採取加密、去標識化等安全技術措施。

大陸國家網絡安全通報中心並宣布，屬地公安機關依據中國「個人訊息保護法」規定，對迪奧（上海）公司依法予以行政處罰。不過，通報內容中未有指出處罰的更多細節。

羊城晚報指出，此前曾有陸媒報導稱，5月12日晚到5月13日，有多位網友在社群平台發文表示收到迪奧的簡訊，表示擔心自己的個人資訊安全。

訊息內容顯示，該公司於今年5月7日發現，曾有「未經授權的外部人員」取得其持有的部分客戶數據。迪奧相關人員指，受影響資料中不包含客戶的銀行卡等財務訊息，主要涉及姓名、性別、聯絡方式等個人資訊。公司建議受影響客戶保持警惕，避免打開不明來源的訊息或鏈接。

Dior 上海 公安 迪奧

延伸閱讀

迪奧客戶資訊遭洩露 大陸官方直指3項違法並開罰

2021年至2025年…上海使用外資 超980億美元

國會信任投票…法國總理白胡沒過關 將請辭下台

五月天「回到那一天 」巡迴上海開唱 25周年紀念全員登台大秀卡地亞

相關新聞

港媒爆美科技巨擘戴爾在陸再裁員 上海、廈門核心部門也遭殃

香港英文媒體《南華早報》引述知情人士指出，美國知名電腦製造商戴爾科技（Dell Technologies）近期再次在中國...

迪奧客戶個資外洩 陸公安通報3違法事實祭出行政處罰

大陸官方9日通報指出，法國知名精品品牌迪奧（Dior）公布客戶數據遭黑客竊取後，迪奧上海公司被指未對個人訊息採取安全技術...

騰訊據報或重返債市 最早本月發首筆「點心債」

彭博9日引述知情人士指出，大陸科技巨頭騰訊控股有限公司計劃最早於本月發售離岸人民幣債券（點心債），投資銀行近日已開始評估...

大陸官方約談外送平台 抵制惡性補貼

中國三大外送平台掀起補貼大戰，引發關注。央視新聞報導，中國市場監管總局已為此約談主要外送平台，相關平台承諾嚴守法律，抵制...

迪奧客戶資訊遭洩露 大陸官方直指3項違法並開罰

法國時裝品牌迪奧（Dior）5月間在中國發生數據洩露，部分客戶資訊遭到竊取。中國國家網絡安全通報中心今天通報，經公安、網...

彭博：螞蟻數字科技傳推逾人民幣600億元能源資產「上鏈」

彭博9日報導，消息人士指，螞蟻集團旗下企業解決方案部門螞蟻數字科技正悄然將價值超過600億元（人民幣，單位下同，約新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。