大陸官方約談外送平台 抵制惡性補貼

中國三大外送平台掀起補貼大戰，引發關注。央視新聞報導，中國市場監管總局已為此約談主要外送平台，相關平台承諾嚴守法律，抵制惡性補貼。官方將督促平台合理控制補貼，並呼籲提高外送員權益保障。

央視新聞今天報導，針對近期外送平台補貼爭議，中國市場監管總局發言人王秋蘋今天在例行記者會上表示，市場監管總局已及時約談主要外送平台，相關平台「快速響應，集體發聲」，承諾嚴守法律法規，杜絕不正當競爭，抵制惡性補貼，推動行業規範有序發展。

王秋蘋表示，市場監管總局將密切關注外送行業競爭情況，要求提升服務品質，嚴守食品安全底線，保障消費體驗；督促平台合理控制補貼，避免衝擊正常價格體系；推動平台加大對商家的扶持力度，提高外送員權益保障，構建消費者、商家、外送員、平台「多方共贏的良性生態」。

中國外送平台今年4月爆發外送大戰，外送平台發起低價競爭，以消費券補貼等形式吸引顧客，6月底更進入白熱化，人民幣10元（約新台幣42元）以下成為新的手搖飲平均價格，引發市場亂象。

中國市場監管總局7月中旬約談餓了麼、美團、京東等3大平台企業，要求規範促銷行為、理性參與競爭。官方約談制止後，三大外送平台8月初分別發布聲明，表態反對內捲式惡性競爭，承諾不做「零元購」等非理性補貼，不再強制商店參加補貼活動。

英國廣播公司（BBC）中文網先前報導，這場外送平台的內捲式競爭沒有贏家，店家訂單爆量，利潤卻是負數；外送員炎炎夏日疲於奔命收入沒有增長。而被破壞的市場秩序，最後還是由消費者承擔。