港媒爆美科技巨擘戴爾在陸再裁員 上海、廈門核心部門也遭殃

香港英文媒體《南華早報》引述知情人士指出，美國知名電腦製造商戴爾科技（Dell Technologies）近期再次在中國展開裁員行動，涉及上海和福建廈門的EMC儲存部門及客戶解決方案集團（Client Solutions Group，CSG），成為今年以來多家美國科技公司在中國縮減業務的最新案例。

南華早報稱，兩名收到通知的知情人士指出，戴爾本周將與受影響員工進行一對一談話，最後工作日定為10月10日。在此之前，員工可申請公司內部其他空缺職位。其中一名知情人士稱，這是近幾個月來的第三輪裁員，前兩輪的離職日期分別為8月15日和9月12日。這波裁員的具體規模尚不清楚。

據大陸網路媒體「觀察者網」，近日有網友爆料稱，上海五角場COE辦公室及中山公園CDC等核心部門已進行大規模裁員，部分員工賠償方案為「N+3」，剛入職7個月的員工僅能拿「N+2」，全球員工總數由12萬降至約10.8萬人，降幅約10%。

值得注意的是，今年4月就曾有消息指稱，戴爾在中國區裁員120人，高層也有變動，主要涉及銷售、行銷等關鍵業務團隊。若相關爆料屬實，此次裁員已為戴爾年內在陸第四次裁員。

報導指，戴爾近年持續在全球縮減員工規模。財報顯示，截至1月31日，全球員工約10.8萬人，較一年前12萬減少1.2萬。財報指，公司通過限制外部招聘、重組員工架構等措施，以降低成本並推進業務現代化。儘管整體營業收入截至8月1日六個月增長25%，達近30億美元，但客戶解決方案集團營收仍下滑9%。

公開資料顯示，戴爾成立於1984年，1998年進入中國市場，並在中國實現設計、研發、採購、生產和銷售環節的本土化運作。長期以來，戴爾與聯想在中國PC市場占據前二名位置，但自2023年起，戴爾在中國市占率下降，第二季出貨量年減2%。

Counterpoint Research最新市場數據顯示，2025年第二季大陸PC市場（不含平板電腦）出貨量達1020萬台，年增12%。聯想、華為、華碩、惠普和軟通動力分居前五，而戴爾的數據則不再單獨列出。分析人士認為，產品本土化不足、創新和價格競爭力不及同業，導致其在中國市占率下降。

實際上，戴爾並非唯一在中國縮編的美國科技公司。今年以來，多家美企亦調整在中國的業務，美光科技8月裁減數百個中國職位，停止全球移動NAND產品開發；IBM今年3月關閉在華主要實體IBM（中國）投資公司；微軟則關閉上海物聯網與AI Insider實驗室，並於去年5月提供700至800名在中國的AI員工調動選項，並伴隨大規模裁員。