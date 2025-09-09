彭博：螞蟻數字科技傳推逾人民幣600億元能源資產「上鏈」

彭博9日報導，消息人士指，螞蟻集團旗下企業解決方案部門螞蟻數字科技正悄然將價值超過600億元（人民幣，單位下同，約新台幣2552億元）的能源基礎設施和其他現實世界電力資產，與其區塊鏈平台「螞蟻鏈」（AntChain）連接起來，也就是所謂「上鏈」。

報導稱，消息人士透露，螞蟻數字科技一直在追蹤中國大陸境內約1500萬個新能源設備的發電量及潛在停電情況，包括風力渦輪機與太陽能電池板，並將相關數據上傳至AntChain。

消息人士再指，下一步計劃是發行與這些資產掛鉤的代幣，目前部分工作試點已經開始。迄今為止，該公司已通過此方式為3個清潔能源項目完成融資，籌集約3億元。

消息人士稱，螞蟻數字科技未來擴張的選項之一，就是將這些代幣在境外去中心化的交易所上市，從而增強流動性。不過，這些計劃仍在審議當中，很大程度上仍取決於中國大陸監管機構的批准。

去年8月，螞蟻數字科技曾從海外銀行為深圳上市新能源公司隆盛科技集團籌集1億元，當時該公司超過9,000個電動充電單元與螞蟻區塊鏈掛鉤。童年12月，螞蟻數字科技又為綠色能源服務提供商協鑫能源科技通過將光伏資產連接至AntChain，從海外投資者手中籌集逾2億元。

消息人士再指，透過實體資產代幣化籌資，螞蟻數字科技可以繞過傳統金融中介。投資者可直接購買代表資產部分所有權或未來收益的數字代幣，無需依賴經紀商或集中式交易所。截至目前，螞蟻集團尚未對此作出相關回應。

螞蟻數字科技近期投資名為Pharos Network Technology的公有區塊鏈，其首席執行長為前螞蟻員工。該公司還與香港金融服務公司雲鋒金融集團簽署戰略合作協議，雙方將利用Pharos平台探索實體資產代幣化等領域。

在監管方面，螞蟻數字科技的進展將受香港數字資產監管規範限制。香港「穩定幣條例」於8月1日生效，由香港金管局監管與港元掛鉤的穩定幣發行，並計劃於明年初批出首批批准。螞蟻數字科技也參與金管局主導的沙盒計畫，推動區塊鏈在實體資產代幣化上的應用。

至於在大陸，現階段與加密貨幣相關的交易仍被全面禁止。近期，北京政府要求本地券商及相關機構停止發佈研究報告或舉辦穩定幣推廣活動，以防潛在金融風險。

此外，知情人士還透露，區塊鏈和資產代幣化僅佔螞蟻數字科技收入的一小部分，其主要收入仍來自企業技術解決方案，包括隱私與安全服務。該部門尚未披露收入數據。螞蟻集團旗下其他單位也在探索區塊鏈金融應用。螞蟻國際已將類似基礎設施用於跨境企業支付，且正申請穩定幣相關牌照。