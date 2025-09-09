陸工信部：加快高端算力晶片技術攻關與人工智慧布局 做強產業供給

大陸工信部9日指出，下一步將加快高端算力晶片、人工智慧及工業多模態技術攻關，推動人形機器人、腦機接口等終端產品發展，並進一步強化製造業和資訊基礎設施建設，提升產業高質量發展能力。

大陸國務院新聞辦公室9日上午10時舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。李樂成在會上表示，「十四五」（指第14個五年規畫，為2021至2025年）以來，工信部系統謀劃未來製造、未來訊息、未來材料、未來能源、未來空間、未來健康等6大重點方向，累計部署「揭榜掛帥」攻關任務110項，指導地方因地制宜建設63家省級未來產業先導區。

李樂成續稱，超導量子電腦、光量子電腦實現量子優越性驗證，鐳射製造技術整體水準進入國際第一梯隊，人形機器人具備從關鍵晶片、部元件到整機的全產業鏈製造能力，腦機接口應用從醫療領域向教育、工業等領域拓展。

李樂成說，「十四五」期間，大陸大企業競爭力明顯提升，截至今年7月，規模以上工業企業數量較2020年底增加13.8萬家。去年，有64家製造業企業入選世界500強。大陸全國登記在冊中小企業超過6000萬戶，大陸全國有效期內高新技術企業數量達50.4萬家，累計培育專精特新中小企業超過14萬家，「小巨人」企業1.46萬家，製造業單項冠軍企業達到1557家，中小企業的發展活力和競爭力持續增強。

李樂成指，整個「十四五」期間，製造業增加值增量預計達到人民幣8兆元人民幣，對全球製造業增長貢獻率超過30%。製造業增加值占全球比重約30%，總體規模連續15年保持全球第一。

大陸工信部副部長張雲明則指，下一步，該部將扎實推進新型設施建設發展，進一步鞏固基礎網絡全球引領優勢，推進重點城市、熱點地區5G網絡覆蓋，引導萬兆光網從技術試點走向部署應用，進一步提高戰略實施綜合供給水準，引導算力實施布局優化，強化算力和網絡協同發展，打造算力生態圈，進一步加快融合基礎設施建設升級，打造新型工業網絡，推進車聯網部署，加快構建現代化訊息基礎設施體系。

另，張雲明稱，下一步，將做強產業供給，加快高階算力晶片、工業多模態演算法，軟硬設備等技術突破，加快打造高質量數據體系，推進智慧體開發部署，發展人形機器人、腦機介面等終端產品。

張雲明表示，工信部將推動人工智慧產業高質量發展，加快高水平賦能新型工業化，研究出台人工智能+製造專項行動實施方案，部署重點行業、重點環節、重點領域、智能化轉型任務，制定人工智能+製造轉型路線，發布實施製造業企業人工智能應用指南。