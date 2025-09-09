涉洩密與利益衝突！ 小米中國區總經理王騰被辭退　

大陸科技巨頭小米8日公告，其中國區市場部總經理王騰被辭退，原因據報為王騰洩露公司機密訊息並存在利益衝突。王騰隨即發文回應稱，承認過去存在失職，但強調未涉及違法行為，並感謝小米創辦人雷軍及公司主管多年培養與信任。

界面新聞報導，8日晚，小米集團職業道德委員會內部信件通知顯示，公司查明：中國區市場部員工王騰，洩露公司機密信息，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為。根據《小米集團員工違規違紀行為處理辦法》、《小米集團誠信廉潔守則》等制度規定，公司決定給予王騰辭退的處分。

公開資料顯示，王騰在被辭退前為小米集團中國區市場部總經理，並兼任REDMI品牌總經理，為核心中層管理人員。新京報指出，王騰在被辭退當日晚發文稱，「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。」他並感謝小米創辦人雷軍及公司主管多年培養與信任，稱「非常不捨離開，未來仍會一如既往支持小米與REDMI。」

由於消息一出引發各界議論王騰是否出售小米機密等討論，王騰隔日再度發文替自己澄清稱，關於自己的離職，網路上很多傳言都是假消息，自己沒有竊取公司機密出售，沒有收人錢財。他強調，自己有失職行為，但沒有做違法行為。

雷軍過去多次在公開讚揚王騰，稱「王騰是我們小米年輕幹部裡的六項全能，在小米幹了8年時間，換了4個崗位。」據悉，王騰於2016年加入小米，歷任手機部產品部總監、REDMI產品總監及中國區市場部副總經理等職，2024年底升任中國區市場部總經理，兼任REDMI品牌總經理。王騰任職期間，REDMI表現亮眼。

其中，2024年REDMI K80系列手機首發10天即突破百萬台銷量，成為市場爆款；2025年618電商大促期間，REDMI多款手機在各價位段均為同檔第一，包括K80、Turbo 4 Pro、Note 14 Pro等產品，展現強大的市場競爭力。

然而，此次王騰被辭退距離其升任中國區市場部總經理尚不足十個月。目前，王騰的微博認證已被取消，其抖音帳號（粉絲數量為269萬）設為私密帳號，而其快手認證為小米中國區市場部總經理的帳號也已被封禁。

值得注意的是，王騰曾多次被小米內部及雷軍在公開場合點名「洩密」。紅星新聞提到，2024年8月一場直播中，雷軍曾提及「除了我們滕總（王騰）動不動洩密被罰款以外，我的口碑還是可以的」。6月，小米公關部負責人王化也曾透露王騰收到需單獨簽署的保密協議，被保密辦列為防護對象。